Zelensky diz que Rússia aprovou ofensiva militar contra a Ucrânia

O presidente da Ucrânia revelou esta quinta-feira que a Rússia aprovou uma ofensiva militar contra o país. Num discurso à nação, Volodymyr Zelensky adiantou ainda que o presidente russo, Vladimir Putin, não respondeu ao seu pedido para manter conversações e que pode estar para breve "o início de uma grande guerra no continente europeu".

Numa altura em que já está em vigor o estado de emergência na Ucrânia, Volodymyr Zelensky afirmou: "Tomei a iniciativa de ter uma conversa por telefone com o Presidente da Federação Russa. Resultado: silêncio"

Em Kiev, Zelensky apelou diretamente ao povo russo para impedir uma guerra e afirmou que a Rússia concentrou "quase 200 000 soldados e milhares de veículos de combate estão posicionados" na fronteira.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O povo da Ucrânia e o governo da Ucrânia querem a paz", sublinhou Zelensky, referindo, contudo, que o país irá reagir se for atacado. "Se alguém tentar tirar a nossa terra, a nossa liberdade, as nossas vidas, as vidas das nossas crianças, vamo-nos defender", reforçou.

As palavras do presidente ucraniano foram proferidas horas depois de as "repúblicas" de Donetsk e Lugansk, reconhecidas pela Rússia, terem pedido ajuda militar ao Kremlin.

Dirigindo-se ao povo russo na língua russa, Zelensky disse que os seus pedidos de contacto com o presidente Vladimir Putin não tiveram resposta e que a probabilidade de haver uma guerra com a Ucrânia "depende" da Rússia.

Também após o pedido de ajuda militar pelas duas autoproclamadas repúblicas populares na região ucraniana do Donbass, a Ucrânia voltou a solicitar uma reunião urgente do Conselho de Segurança da ONU, que seria a segunda esta semana.

O anúncio foi feito no Twitter pelo ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano, Dmytro Kuleba, após o Kremlin anunciar o pedido de assistência militar feito pelos líderes separatistas. Um pedido que, segundo Moscovo, se baseia nos acordos de amizade, cooperação e assistência mútua assinados na segunda-feira entre o Kremlin e os separatistas no leste da Ucrânia.

Ukraine has requested an urgent meeting of the UN Security Council due to the appeal by Russian occupation administrations in Donetsk and Luhansk to Russia with a request to provide them with military assistance, which is a further escalation of the security situation. - Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 23, 2022

Com Lusa

Em atualização