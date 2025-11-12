Zelensky afasta ministros e garante que quem prejudicar o Estado ou violar a lei “será responsabilizado”

O presidente da Ucrânia garantiu esta quarta-feira, 12 de novembro, que “prejudicar o Estado significa que será responsabilizado. Violar a lei significa que será responsabilizado”, numa mensagem dirigida ao país e referindo-se ao ministro da Justiça \u0007e à titular da pasta da Energia, implicados num alegado esquema de cobrança de comissões \u0007na empresa nacional de energia atómica. A primeira-ministra Yulia Svyrydenko confirmou que apresentou ao Parlamento uma moção para destituir os dois governantes, atendendo a um pedido feito por Volodymyr Zelensky, tendo os dois acabado por ser demitir.Uma investigação do Gabinete Anticorrupção da Ucrânia (NABU) concluiu que o ministro da Justiça Herman Galushchenko esteve envolvido, enquanto tutelou a pasta da Energia, numa rede que obteve pelo menos 100 milhões de dólares (86 milhões de euros) em comissões relacionadas com contratos adjudicados a empresas privadas por uma filial da empresa estatal de energia atómica Energoatom. Tanto Galushchenko como a sua sucessora no Ministério da Energia, Svitlana Hrynchuk, negam qualquer irregularidade.A Procuradoria Especial Anticorrupção disse na terça-feira ao tribunal que o alegado cabecilha, o antigo sócio de Zelensky e dono de 50% da produtora que este fundou, o empresário Timur Mindich, tinha influência direta sobre Galushchenko. Cinco pessoas já foram detidas e outras duas foram identificadas como ainda em fuga, suspeitas de envolvimento no alegado plano.Na mesma mensagem aos ucranianos, Zelensky declarou o seu total apoio às investigações das autoridades policiais e anticorrupção, incluindo as relativas a eventuais abusos no setor energético, e sublinhou que todos os processos devem ser totalmente transparentes. E que, além do afastamento dos dois ministros, “haverá uma limpeza e reformulação da gestão da Energoatom”, pois “deve haver a máxima integridade no setor energético, em absolutamente todos os processos... sem esquemas”.O presidente ucraniano adiantou também que vai assinar um decreto que impõe sanções a dois indivíduos envolvidos no caso do NABU referente à Energoatom e que depois o Conselho de Ministros submeterá a proposta correspondente ao Conselho de Segurança e Defesa Nacional. “Neste momento, a situação é extremamente difícil para todos na Ucrânia, enfrentando apagões, ataques russos e prejuízos. É absolutamente inaceitável que, no meio de tudo isto, ainda existam esquemas no setor energético. Agora, todos devemos proteger a Ucrânia. Prejudicar o Estado significa ser responsabilizado. Violar a lei significa ser responsabilizado”, concluiu.Este escândalo surge numa altura em que a Rússia continua a atacar as infraestruturas energéticas da Ucrânia, afetando o dia-a-dia mas também a preparação para o inverno. Mas também uma semana depois de a Comissão Europeia, na apresentação do seu Pacote Anual de Alargamento, ter alertado que Kiev deve evitar retrocessos nos esforços anticorrupção para se manter na via rápida rumo à União Europeia. Em concreto, esta é uma referência ao que aconteceu em julho quando o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, face à indignação europeia, reverteu a sua decisão de controlar as agências anticorrupção e restaurou a independência de dois organismos de combate à corrupção. .UE elogia caminho para a adesão da Ucrânia, mas alerta para combate à corrupção