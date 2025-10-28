Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os candidatos principais nas eleições neerlandesas (esq. para dir.): Frans Timmermans (GL-PvdA), Eddy van Hijum (NSC), Rob Jetten (D66), Geert Wilders (PVV), Dilan Yesilgoz (VVD) e Henri Bontenbal (CDA).
Os candidatos principais nas eleições neerlandesas (esq. para dir.): Frans Timmermans (GL-PvdA), Eddy van Hijum (NSC), Rob Jetten (D66), Geert Wilders (PVV), Dilan Yesilgoz (VVD) e Henri Bontenbal (CDA).EPA / REMKO DE WAAL
Internacional

Wilders é o favorito, mas os Países Baixos devem acabar com um governo centrista

Neerlandeses vão esta quarta-feira às urnas depois do líder da extrema-direita ter feito cair o governo. Há uma semana, 47% dos eleitores ainda estavam indecisos.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
Países Baixos
Geert Wilders
Dick Schoof
Frans Timmermans
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt