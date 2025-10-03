Vítima de ataque à sinagoga em Manchester morreu após ter sido baleada pela polícia

Uma das vítimas do ataque desta quinta-feira, 2 de outubro, em frente a uma sinagoga no norte de Manchester morreu depois de ter sido baleada acidentalmente por um polícia, confirmaram as autoridades britânicas.O chefe da Polícia da Grande Manchester, Stephen Watson, disse que o atacante, Jihad al-Shamie, não estava na posse de uma arma de fogo e que a morte foi o resultado de "uma consequência trágica e imprevista da ação urgentemente necessária tomada pelos agentes para pôr fim a este ataque cruel".Uma outra pessoa sofreu ferimentos de bala disparada pela polícia, mas não corre risco de vida. .Dois mortos numa sinagoga no Reino Unido, país com 250 incidentes antissemitas por mês. Duas pessoas morreram e quatro estão hospitalizadas em estado grave depois de um homem embater, ao volante de um veículo, contra pessoas que se encontravam concentradas em frente à sinagoga de Heaton Park, em Manchester, quando se preparavam para celebrar o Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, e abandonar, em seguida, a viatura para as esfaquear.A polícia matou o agressor a tiro sete minutos após a primeira chamada para o número de emergência. Depois fez mais duas detenções e classificou o incidente como um ataque terrorista.O vídeo dos acontecimentos mostra a polícia a gritar "Recuem - ele tem uma bomba!". No entanto, os agentes confirmaram posteriormente que o dispositivo "não era viável".