Pelo menos três mortos e vários feridos depois de autocarro colidir com paragem em Estocolmo. Motorista detido

Um autocarro abalroou esta sexta-feira, 14 de novembro, uma paragem no centro de Estocolmo, capital da Suécia, e causou pelo menos três mortos e vários feridos, pelo menos dois deles em estado grave, de acordo com o jornal Expressen."Neste momento, a polícia não comenta informações sobre o número, sexo ou idade das vítimas", referem as autoridades policiais.O alerta foi dado às 15h24 (menos uma hora em Lisboa) e ainda não se sabe o que terá estado na origem do acidente. Decorrem operações de socorro e uma investigação no local.Nadya Norton, porta-voz da polícia de Estocolmo, confirmou que o local está a ser analisado como uma cena de crime e que o motorista foi detido para ser interrogado.No entanto, ainda de acordo com Expressen, terá sido uma doença súbita do motorista, que não tem cadastro e encontra-se em estado de choque, que esteve na origem do acidente.Algumas testemunhas disseram à polícia, que o autocarro ia a uma velocidade baixa, tendo galgado o passeio e embatido na paragem, tendo ainda revelado que o motorista apresentava sinais de mal-estar.Daniel Wikdahl, também da polícia de Estocolmo, admitiu que não existem indícios de que tenha havido intenção de ferir ou matar. "O que podemos dizer é que, neste momento, não vemos indícios de que tenha sido intencional", disse, garantindo ainda que "não há nada" que indique que se trate de um ataque terrorista.De acordo com os serviços de emergência, o autocarro estava fora de serviço e não havia passageiros a bordo, pelo que as vítimas estavam junto à paragem que foi abalroada.Stefan Johansson, assessor de imprensa da empresa Transdev, proprietária do autocarro, revelou entretanto que pelo menos uma câmara de vigilância estava a bordo da viatura, pelo que poderá ser essencial para descobrir o que esteve na origem do acidente.Em atualização