Ato de vandalismo obriga a cancelar viagens de TGV em França

Todos os comboios TGV que partem de Paris e têm passagem por Lyon estão a ser cancelados esta segunda-feira (27 de outubro) de manhã devido a um "incêndio em cabos de sinalização", informa a Companhia Ferroviária Nacional Francesa (SNCF)."A retoma dos serviços normais está prevista para terça-feira", explica a empresa.O tráfego de comboios de alta velocidade na Linha Sudeste está interrompido desde as 6h00 (5h00 em Lisboa), após um ato de vandalismo entre Lyon e Avignon.Muitas viagens de comboios TGV entre Paris e Marselha, Montpellier e Nice já foram canceladas. No sentido contrário, os comboios que partem do sudeste de França em direção a Paris, Lyon ou Estrasburgo estão a sofrer atrasos de até cinco horas. Na estação de Lyon Part-Dieu, os comboios para Marselha foram cancelados, assim como as ligações ao Luxemburgo e a Le Havre."Alguns comboios estão a circular por uma rota alternativa, utilizando a linha convencional, com uma perda de tempo estimada em mais de duas horas e meia", informa a SNCF no seu site. Contudo, mesmo essa rota está "bloqueada por um comboio avariado", acrescentou a empresa. "Os nossos agentes no local estimam que os trabalhos de reparação se prolonguem até ao início da noite", informou a SNCF à agência France-Presse (AFP).A previsão da empresa ferroviária é que os serviços possam ser "retomados esta noite, mas vão manter-se condicionados" e que "o tráfego será retomado normalmente a partir de amanhã de manhã".Na géneses destas perturbações, segundo o Ministro dos Transportes, Philippe Tabarot, estão "cabos ferroviários deliberadamente incendiados". .Na manhã desta segunda-feira, funcionários da SNCF Réseau [responsável pela operação, manutenção e desenvolvimento da infraestrutura ferroviária em França] descobriram um incêndio em cabos a sul de Valence, explicou a empresa à AFP, especificando que a polícia esteve no local. No total, "16 cabos" precisam de ser substituídos "em mais de 25 metros", afirmou a empresa, acrescentando que os cabos de substituição estavam a ser entregues.Segundo as autoridades, o ato de vandalismo ocorreu na comuna de Alixan, onde se situa a estação de TGV de Valence. No domingo, as linhas do Sudoeste francês foram severamente interrompidas devido a uma falha de energia. No total, nove comboios foram cancelados, incluindo dois comboios de TGV, e outros sofreram atrasos de até sete horas. No entanto, não houve "falha de catenária", disse a SNCF à AFP na segunda-feira.