Várias pessoas hospitalizadas após pacote suspeito com pó branco ter sido aberto em base militar dos EUA

Várias pessoas sentiram-se mal, algumas das quais tiveram que ser hospitalizadas, depois de ter sido aberto um "pacote suspeito", contendo pó branco, numa base militar em Maryland, nos EUA, avança esta sexta-feira, 7 de novembro, a CNN.Um dos edifícios da base aérea Andrews, que se situa nos arredores da capital, Washington DC, foi evacuado, informou a infraestrutura militar em comunicado, citado pelo canal de notícias."Por precaução, um edifício e outro adjacente foram evacuados e foi estabelecido um cordão de segurança em torno da área", anunciou a Joint Base Andrews.Na nota é ainda referido que as equipas de socorro da base militar foram acionadas para o local e "determinaram que não havia ameaças imediatas", dando conta que "uma investigação está em curso".De acordo com duas fontes familiarizadas com o inquérito, citadas pela CNN, o pacote continha não só um pó branco não identificado, mas também propaganda política que está a ser analisada.As mesmas fontes indicaram que um teste inicial ao pó branco não detetou qualquer substância perigosa, mas as autoridades continuam a investigar. Depois da abertura do pacote, várias pessoas foram transportadas para o Centro Médico Malcolm Grove, no interior da base, não se conhecendo a gravidade do estado de saúde das mesmas, segundo a estação norte-americana. A base militar Andrews é, de acordo com a Fox News, onde fica estacionado o Air Force One, avião usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.