Várias pessoas hospitalizadas após pacote suspeito com pó branco ter sido aberto em base militar dos EUA
Várias pessoas hospitalizadas após pacote suspeito com pó branco ter sido aberto em base militar dos EUA

Devido a um pacote suspeito, contendo um pó branco, várias pessoas sentiram-se mal, algumas necessitaram de assistência hospitalar, na Join Base Andrews, em Maryland. Está em curso uma investigação.
Susete Henriques
Várias pessoas sentiram-se mal, algumas das quais tiveram que ser hospitalizadas, depois de ter sido aberto um "pacote suspeito", contendo pó branco, numa base militar em Maryland, nos EUA, avança esta sexta-feira, 7 de novembro, a CNN.

Um dos edifícios da base aérea Andrews, que se situa nos arredores da capital, Washington DC, foi evacuado, informou a infraestrutura militar em comunicado, citado pelo canal de notícias.

"Por precaução, um edifício e outro adjacente foram evacuados e foi estabelecido um cordão de segurança em torno da área", anunciou a Joint Base Andrews.

Na nota é ainda referido que as equipas de socorro da base militar foram acionadas para o local e "determinaram que não havia ameaças imediatas", dando conta que "uma investigação está em curso".

De acordo com duas fontes familiarizadas com o inquérito, citadas pela CNN, o pacote continha não só um pó branco não identificado, mas também propaganda política que está a ser analisada.

As mesmas fontes indicaram que um teste inicial ao pó branco não detetou qualquer substância perigosa, mas as autoridades continuam a investigar.

Depois da abertura do pacote, várias pessoas foram transportadas para o Centro Médico Malcolm Grove, no interior da base, não se conhecendo a gravidade do estado de saúde das mesmas, segundo a estação norte-americana.

A base militar Andrews é, de acordo com a Fox News, onde fica estacionado o Air Force One, avião usado pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

EUA
Ameaça
Base Militar

