Vox cresce e deixa direita à beira da maioria absoluta em Espanha

O partido da extrema-direita Vox continua a subir nas sondagens, contribuindo para deixar a direita à beira da maioria absoluta em Espanha. Segundo o último barómetro do instituto 40dB para o jornal El País e a emissora Cadena Ser, o partido de Santiago Abascal tem 17,9% das intenções de voto, 5,5 pontos a mais do que nas últimas eleições de julho de 2023. O Partido Popular (PP), de Alberto Núñez Feijóo, lidera a sondagem com 31,5%, mais 0,5 pontos do que há um mês, mas ainda assim 1,6 pontos abaixo do resultado das legislativas. Isso revela que é a extrema-direita que mais consegue capitalizar com a queda do PSOE de Pedro Sánchez, que não vai além dos 27,1%. Caiu 0,7 pontos num mês e está 4,6 pontos abaixo dos votos que teve nas urnas. As próximas eleições só estão previstas para 2027.Esta sondagem, feita com base em duas mil entrevistas online entre 29 de dezembro e 5 de janeiro, coloca a direita com 49,4% dos votos, 13 pontos à frente do bloco da esquerda. Além da queda do PSOE, o Sumar perde 6,4 pontos em relação às eleições e fica com 5,9% (subiu 0,2 no último mês) e o Podemos (que fazia parte dessa aliança) tem 3,5%.O Vox, mais do que o PP, consegue capitalizar o descontentamento dos socialistas - num mês marcado pela sucessão de escândalos no PSOE, desde corrupção a assédio sexual..Pedro Sánchez sem rival num PSOE envolto em problemas de Justiça.Outra sondagem revelada na semana passada, do Sigma Dos para o diário El Mundo, mostrava que 4% dos eleitores que votaram em Sánchez (quase 315 mil pessoas) apostam agora em Abascal. Mas o barómetro do jornal El País revela ainda que o partido de extrema-direita também conquista espaço à abstenção (quase 13% destes votos).Esta sondagem nacional reflete aquilo que já aconteceu no mês passado na Extremadura, quando o PP ganhou mais um deputado regional e o Vox duplicou o número de representantes que tinha (enquanto o PSOE teve o pior resultado de sempre). Mas uma maioria de direita não significa entendimento, especialmente dada a falta de acordo entre Abascal e Feijóo - que também se está a ver nessa comunidade autónoma.No domingo, o líder do Vox revelou que vai exigir não apenas uma vice-presidência, mas também várias pastas no Executivo da Extremadura para apoiar María Guardiola. O objetivo é “garantir que se produzem as mudanças” que o partido exige e com o orçamento “adequado” para poderem executar as suas políticas. .Extremadura: PP fica aquém da maioria absoluta e depende de um Vox que sai reforçado. Descalabro no PSOE.As declarações de Abascal surgiram depois de notícias de que a líder do PP regional se preparava para oferecer cargos no Executivo ao Vox - apesar de ter antecipado as eleições com o objetivo de se livrar desse partido. O Vox já entrou no primeiro Executivo de Guardiola, em 2023, com a pasta da Gestão Florestal e Mundo Rural, mas rompeu o acordo em julho de 2024.