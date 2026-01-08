Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Voos diretos entre Paquistão e Bangladesh retomados após suspensão de 14 anos
REHAN KHAN/EPA
Internacional

Os laços entre os dois países muçulmanos estreitaram-se desde a queda, no verão de 2024, da ex-primeira-ministra do Bangladesh.
DN/Lusa
Os voos diretos entre Bangladesh e Paquistão vão ser retomados no final do mês, após 14 anos de interrupção, anunciou esta quinta-feira, 8 de janeiro, a companhia aérea nacional bengali, num novo sinal de reaproximação diplomática entre os países.

A partir de 29 de janeiro, a Biman Bangladesh Airlines vai ligar duas vezes por semana Daca e Karachi, que serão os primeiros voos regulares entre os dois países desde 2012.

"O reinício dos voos diretos vai melhorar significativamente as ligações entre o Bangladesh e o Paquistão, facilitando assim as viagens de negócios, o turismo e as reuniões familiares", disse à agência de notícias France-Presse o dirigente da companhia bengali, Bosra Islam.

Embora separados por 1.500 quilómetros, o Paquistão e o Bangladesh constituíam um único país em 1947, no final do Império britânico, mas separaram-se em 1971, após uma guerra fratricida.

Os laços entre os dois países muçulmanos estreitaram-se desde a queda, no verão de 2024, da ex-primeira-ministra do Bangladesh, Sheikh Hasina, aliada próxima da Índia, após várias semanas de motins.

As ligações marítimas diretas entre os portos de Karachi e Chittagong (sul do Bangladesh) foram retomadas em novembro de 2024.

Desde então, o comércio entre os dois países aumentou, cantores paquistaneses atuaram em Daca e pacientes do Bangladesh têm ido ao Paquistão para receber tratamento médico.

