Von der Leyen quer assegurar a "verdadeira soberania aos europeus" e criar frota de combate a incêndios

A presidente da Comissão Europeia afirmou esta quarta-feira, 16 de setembro, no seu discurso do Estado da União, que apenas a União Europeia "pode proporcionar verdadeira soberania aos europeus”, numa altura em que o bloco está ameaçado por fatores como a guerra, os ataques híbridos e a ascensão dos extremismos.

Ursula von der Leyen disse que, ao olhar para a Europa de hoje, chega à conclusão de que "o estado da nossa União é o mais forte de sempre, mas o estado da nossa União pode também parecer tão precário como nunca".

"Estas duas afirmações podem parecer incompatíveis, mas ambas são verdadeiras e refletem estes tempos excecionais, esta era complexa de grandes possibilidades e grandes perigos, que todos os países procuram navegar”, explicou, na sessão plenária do Parlamento Europeu, na cidade francesa de Estrasburgo, naquele que é o seu segundo discurso do Estado da União do novo mandato.

A líder do executivo comunitário disse que "a Europa escolheu traçar o seu próprio caminho”, estando agora a “emergir mais forte e independente”, ao garantir a própria prosperidade, reduzir a dependência dos combustíveis fósseis russos, reforçar a posição de potência comercial, transformar a política industrial e aumentar a capacidade de defesa.

“Tudo isto prova uma coisa: a Europa está aqui para os europeus. E, perante a fragilidade do mundo atual, apenas a Europa pode proporcionar verdadeira soberania aos europeus”, frisou von der Leyen, que elencou “ameaças” como a guerra no continente europeu, a concorrência industrial global, a desinformação, a ascensão dos extremismos e as divisões internas, agravadas pelo custo de vida, pela habitação e pelo impacto da tecnologia.

"Queremos uma Europa forte e independente, que defenda os seus valores neste mundo? Ou permitiremos que as divisões e as dependências nos impeçam de avançar? Queremos unir-nos em torno da nossa ideia europeia de que, juntos, podemos decidir o nosso próprio destino? Ou permitiremos que as nossas democracias sejam fragilizadas pelos representantes e pelos fantoches de regimes autoritários?”, questionou a presidente da Comissão Europeia.

“Quer se trate dos ultranacionalistas ou dos antieuropeus, quer se trate da interferência russa ou da desinformação, os nomes podem ser diferentes, mas o objetivo é o mesmo. Desprezam os nossos valores e querem destruir a nossa unidade europeia. Por isso, não nos limitemos a combater essas forças; lutemos juntos pela nossa ideia europeia”, exclamou.