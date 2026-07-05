Houve mensagens de apelo à violência contra Trump na despedida de Ali Khamenei pelos populares.
Houve mensagens de apelo à violência contra Trump na despedida de Ali Khamenei pelos populares.EPA/ABEDIN TAHERKENAREH
Internacional

Vermelho de vingança e ausência do sucessor nas exéquias de Khamenei

Regime iraniano mobiliza multidões para legitimar-se e cerrar fileiras face aos inimigos, apesar do elefante na sala — a não comparência do novo líder nas cerimónias fúnebres dos familiares.
César Avó
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