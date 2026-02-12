"Ventos excecionais" na Catalunha fazem 86 feridos

A região espanhola da Catalunha está a ser atingida esta quinta-feira, 12 de fevereiro, por um "episódio de vento excecional" que já provocou 86 feridos, cinco deles com gravidade, disseram as autoridades locais.O vento, com rajadas que atingiram mais de 160 quilómetros por hora em algumas zonas, levou ao encerramento das escolas na região por precaução, diversas empresas decidiram também fechar e os serviços públicos de saúde reduziram a atividade às necessidades e solicitações urgentes.Há ainda estradas com trânsito limitado ou cortado, assim como redução de atividade nos portos, perturbações nos comboios e mais de 100 voos foram já cancelados no aeroporto de Barcelona.O vento arrancou e partiu árvores, iluminação pública, telhados e outras estruturas e fez cair muros e paredes.Segundo o balanço mais recente da proteção civil da Catalunha, no nordeste de Espanha, "86 pessoas precisaram de assistência sanitária e 34 delas foram levadas para unidades de saúde".O departamento de Saúde do governo autonómico (Generalitat da Catalunha) precisou que nove pessoas precisaram de ser tratadas em hospitais e que uma delas está em estado crítico, outra em estado muito grave e mais três em estado grave, depois de terem sido atingidas por árvores e postes de iluminação pública arrancados, por uma parede que desabou e pelo teto de uma unidade industrial que caiu.O serviço de emergência 112 catalão disse que devido ao "episódio de vento" já recebeu mais de 4.500 chamadas e que é na zona de Barcelona, a capital da Catalunha e a segunda maior cidade de Espanha, que há registo de mais ocorrências."São rajadas de vento muito fortes, com uma virulência excecional. É um episódio extraordinário", disse a responsável pela pasta da proteção civil na Generalitat, Núria Parlon, em declarações à rádio local Rac 1.Na quarta-feira à noite, a proteção civil catalã tinha já emitido um comunicado com um alerta e recomendações por causa de um "episódio de vento excecional" previsto para hoje, associado à tempestade Nils.As autoridades catalãs enviaram também alertas para os telemóveis da população e pediram para serem limitadas as deslocações na região.As previsões dos serviços de meteorologia de Espanha é que o vento perca intensidade durante a tarde de hoje.A tempestade Nils é a oitava a atingir a Península Ibérica deste o início deste ano.A agência espanhola de meteorologia (Aemet) colocou também em aviso vermelho o litoral do País Basco (no nordeste de Espanha) por causa do vento forte e da agitação marítima, prevendo ondas de dez metros.O mau tempo das últimas semanas na Península Ibérica, com tempestades sucessivas a atingir Portugal e Espanha, tem causado ventos, chuvas intensas e inundações em diversas regiões dos dois países.Em Portugal morreram 16 pessoas e em Espanha uma na sequências da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta nas últimas semanas, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.