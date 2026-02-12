"Ventos excecionais" na Catalunha fazem 86 feridos
"Ventos excecionais" na Catalunha fazem 86 feridos

O vento arrancou e partiu árvores, iluminação pública, telhados e outras estruturas e fez cair muros e paredes. Mais de 100 voos foram cancelados no aeroporto de Barcelona.
A região espanhola da Catalunha está a ser atingida esta quinta-feira, 12 de fevereiro, por um "episódio de vento excecional" que já provocou 86 feridos, cinco deles com gravidade, disseram as autoridades locais.

O vento, com rajadas que atingiram mais de 160 quilómetros por hora em algumas zonas, levou ao encerramento das escolas na região por precaução, diversas empresas decidiram também fechar e os serviços públicos de saúde reduziram a atividade às necessidades e solicitações urgentes.

Há ainda estradas com trânsito limitado ou cortado, assim como redução de atividade nos portos, perturbações nos comboios e mais de 100 voos foram já cancelados no aeroporto de Barcelona.

O vento arrancou e partiu árvores, iluminação pública, telhados e outras estruturas e fez cair muros e paredes.

Segundo o balanço mais recente da proteção civil da Catalunha, no nordeste de Espanha, "86 pessoas precisaram de assistência sanitária e 34 delas foram levadas para unidades de saúde".

O departamento de Saúde do governo autonómico (Generalitat da Catalunha) precisou que nove pessoas precisaram de ser tratadas em hospitais e que uma delas está em estado crítico, outra em estado muito grave e mais três em estado grave, depois de terem sido atingidas por árvores e postes de iluminação pública arrancados, por uma parede que desabou e pelo teto de uma unidade industrial que caiu.

O serviço de emergência 112 catalão disse que devido ao "episódio de vento" já recebeu mais de 4.500 chamadas e que é na zona de Barcelona, a capital da Catalunha e a segunda maior cidade de Espanha, que há registo de mais ocorrências.

"São rajadas de vento muito fortes, com uma virulência excecional. É um episódio extraordinário", disse a responsável pela pasta da proteção civil na Generalitat, Núria Parlon, em declarações à rádio local Rac 1.

Na quarta-feira à noite, a proteção civil catalã tinha já emitido um comunicado com um alerta e recomendações por causa de um "episódio de vento excecional" previsto para hoje, associado à tempestade Nils.

As autoridades catalãs enviaram também alertas para os telemóveis da população e pediram para serem limitadas as deslocações na região.

As previsões dos serviços de meteorologia de Espanha é que o vento perca intensidade durante a tarde de hoje.

A tempestade Nils é a oitava a atingir a Península Ibérica deste o início deste ano.

A agência espanhola de meteorologia (Aemet) colocou também em aviso vermelho o litoral do País Basco (no nordeste de Espanha) por causa do vento forte e da agitação marítima, prevendo ondas de dez metros.

O mau tempo das últimas semanas na Península Ibérica, com tempestades sucessivas a atingir Portugal e Espanha, tem causado ventos, chuvas intensas e inundações em diversas regiões dos dois países.

Em Portugal morreram 16 pessoas e em Espanha uma na sequências da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta nas últimas semanas, que provocaram também centenas de feridos e desalojados.

