15 crianças com ferimentos ligeiros e um professor em estado grave num atropelamento em Berlim

Um grupo de crianças foi atropelado ao início da tarde desta quinta-feira, 4 de setembro, por um BMW numa rua de Berlim, capital da Alemanha. De acordo com as primeiras informações do jornal Bild, 15 crianças ficou com ferimentos ligeiros e foram transportadas para o Hospital Virchow, enquanto uma professora ficou com graves ferimentos.O motorista da viatura escapou ileso, tendo sido interrogado no local pela polícia. Ao que tudo indica, tratou-se de um acidente provocado pelo facto de o condutor ter falhado uma curva.