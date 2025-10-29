Urso, o alvo da megaoperação no Rio, que pode ter matado 119 pessoas, continua foragido

Não muito longe do local onde moradores do Complexo da Penha recuperaram os corpos de cerca de 55 mortos nas matas da região, que se podem juntar, após perícia, aos 64 contabilizados oficialmente na terça-feira, 28 de outubro, quatro deles de polícias, e elevar para 119 o número de vítimas mortais na Operação Contenção, um grafitti com um urso gigante, de colete à prova de balas vestido e uma espingarda homenageia o Urso, nome de guerra de Edgard Alves de Andrade, o principal alvo da megaoperação policial no Rio de Janeiro que prendeu 81 barões do tráfico carioca. Mas não o criminoso de 55 anos, considerado foragido há oito..Defensoria Pública contabiliza 132 mortos na megaoperação no Rio de Janeiro. Urso é a principal liderança do Comando Vermelho (CV), maior organização criminosa do Rio e segunda mais influente do Brasil a seguir ao Primeiro Comando da Capital, depois dos históricos Fernandinho Beira-Mar, preso em 2001, e Marcinho VP, detido desde 1996. Sucessor de Pedro Guedes, conhecido como Pedro Bala, desde 2016, Urso domina a extensa região de 13 favelas no Complexo da Penha, na zona norte, mas, desde 2023, ordena e financia ataques a bairros vizinhos sob comando do rival Terceiro Comando Puro (TCP) e à zona oeste carioca, sob domínio das milícias, outro braço da criminalidade da cidade de 6,7 milhões de habitantes. .Descrito pela polícia como discreto fora das favelas que comanda, exibe-se, no entanto, dentro delas com muito ouro e ao volante de motos de alta cilindrada, uma das suas paixões. O braço-direito atual de Urso tem até nome de guerra motorizado: BMW.Urso, também conhecido como Doca, é investigado por 329 crimes, dos quais 112 são homicídios, incluindo tráfico de drogas, organização criminosa, tortura, extorsão, corrupção de menores e ocultação de cadáver. No total, tem contra si 34 mandados de prisão e uma recompensa por informações de 100 mil reais, cerca de 16 mil euros.Foi preso uma única vez, em 2007, no bairro de Bangu, quando reagiu por horas aos tiros contra a polícia, o que aumentou a sua reputação dentro do CV. Mais tarde foi solto e desde 2017 está foragido. Entre os crimes de que é acusado alguns tiveram repercussão na imprensa nacional, como a execução de três crianças no bairro Belford Roxo por terem roubado uma gaiola com pássaros do tio de um traficante. Supostamente, os autores materiais do triplo homicídio queriam apenas torturar as vítimas mas foram longe demais. .Urso foi considerado ainda o mandante da execução, por engano, de três médicos num Congresso no Rio, um deles irmão de uma deputada federal, confundidos com milicianos, em 2023. Dois irmãos, Rodolfo e Lucas Brito, que cederam a casa à polícia durante uma operação anos antes, foram levados para uma região da favela chamada Vacaria para serem executados e queimados. Janayna Paixão, 22 anos, foi morta pelo tribunal do tráfico por, segundo o namorado, ser informante da polícia. Um rival na favela do Quitungo, membro do TCP, foi decapitado. A viúva levou a cabeça do marido à delegacia de polícia para registar o crime.Urso, ou a Tropa do Urso, como são chamados os criminosos sob sua orientação, atacou até uma delegacia de polícia, em Duque de Caxias, cidade vizinha do Rio, ferindo dois polícias e torturando outro, em fevereiro deste ano. O objetivo era resgatar o traficante aliado Rodolfo Viana, conhecido como Rato, preso horas antes na favela Vai Quem Quer.Em 2021, tentou o resgate de um preso numa cadeia de Bangu por helicóptero. E, em 2022, envolveu-se numa guerra sangrenta com o TCP pelo controle do Complexo de São Carlos.Nas ações, a Tropa do Urso usa grupos específicos, como a Equipa Sombra, focada em conquista de territórios, ou a Equipa Ódio, especializada em ataques ao TCP..Urso já fora o alvo de uma operação em setembro de 2024, a Buzz Bomb, contra granadas lançadas por drones, antes da ação policial desta terça-feira. Porém, na Operação Contenção, os traficantes usaram esse método para enfrentar os 2500 polícias no terreno. A operação conseguiu a prisão de 81 pessoas, a apreensão de 42 espingardas, e a detenção de outros líderes, como Thiago do Nascimento Mendes, Belão do Quitungo, ou Nicolas Soares, uma espécie de tesoureiro do Urso. Mas o Urso propriamente dito escapou.“A prioridade tem de ser desmantelar o poderio económico que o sustenta”, justificou Victor César dos Santos, o secretário de segurança do Rio de Janeiro. “Porque quando focamos no líder e ele é preso ou morto, no dia seguinte surge um número dois e a vida continua, queremos é tirar as receitas deles e não criar um símbolo de criminalidade”. Entretanto, morto ou vivo, preso ou foragido, Urso já é um símbolo da criminalidade, homenageado até na música Selva do Urso, do rapper Oruam, filho de Marcinho VP, que canta “na Selva do Urso nóis [sic] é o assunto”..Megaoperação no Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho já fez 64 mortos