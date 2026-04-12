Hungria com novo PM. Orbán admite a derrota após 16 anos no poder e dá os parabéns a Magyar

O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, já admitiu a derrota nas eleições desta noite e felicitou o líder da oposição, Péter Magyar, pela vitória."O primeiro-ministro Viktor Orbán felicitou-nos pela nossa vitória ao telefone", escreveu Magyar no Facebook, minutos antes do próprio Orbán falar em público.Orbán disse que o resultado era doloroso para o Fidesz, mas também claro. O partido que governou nos últimos 16 anos não terá de novo a responsabilidade de governar, pelo que tinha dado os parabéns ao adversário - um antigo aliado tornado rival.O líder do Fidesz prometeu também não desistir, dizendo que servirá o país e a nação húngara desde a oposição. Os primeiros resultados começaram a ser revelados uma hora depois do fecho das urnas, que ocorreu às 19h00 locais (18h00 em Lisboa).Com 60,24% dos votos contados, o Tisza surge nas projeções oficiais como conquistando 136 mandatos no Parlamento (de 199 lugares), alcançando a supermaioria de dois terços (133) com o Fidesz e os aliados do Partido Popular Democrata-Cristão (KDNP, na sigla original) a ter 56. A extrema-direita do Movimento Nossa Pátria (Mi Hazank) elege sete. Os eleitores húngaros elegem 106 deputados em círculos eleitorais únicos, onde vence o candidato com mais votos, e outros 93 em listas nacionais. O Tisza vai à frente nos primeiros, mas apesar de ter mais votos no segundo, elege menos deputados que o Fidesz na segunda contagem. Após o fecho das urnas, foram conhecidos os resultados das últimas sondagens feitas antes da votação (e entretanto sob embargo). Uma sondagem da Median, citada pela Reuters, mostra que o Tisza deverá conquistar 135 dos 199 lugares do parlamento. A sondagem mostra o partido da oposição com 57% dos votos, à frente do nacionalista Fidesz.Outra sondagem, do 21 Research Centre, apontava o Tisza com 55% dos votos e 132 lugares.Magyar disse estar "cautelosamente otimista em relação ao resultado", após serem conhecido estas sondagens, mas mais tarde, com a contagem a avançar, limitou-se a escrever no Facebook: "Obrigado Hungria!"Participação recordeA Hungria registou um recorde de participação, com longas filas nos locais de voto. Mais de 74% dos eleitores já tinham votado até às 17h00 (16h00 em Lisboa), mais 12 pontos percentuais do que à mesma hora em 2022. Às 18h30 o número tinha subido para os 77,8%, um recorde."A paz e a segurança da Hungria podem depender de um voto hoje. Esta é uma decisão que não pode ser desfeita amanhã. Temos de defender a Hungria hoje! Nenhum patriota deveria ficar em casa hoje!", escreveu Orbán a meio da tarde no Facebook. "Hoje, o pesadelo que vivemos durante anos vai chegar ao fim", disse Magyar num vídeo partilhado nas redes sociais, comentando a participação elevada e dizendo que "muitos húngaros uniram-se para mudar o sistema".Candidatos estavam confiantesO primeiro-ministro votou às primeiras horas da manhã, confiante de que ia "ganhar", deixando claro que é "um jovem" (tem 62 anos) e que só uma "grande" derrota o levaria a demitir-se de líder do Fidesz.“Estamos a caminhar para grandes crises – não apenas uma, mas várias, a acontecer em simultâneo. Por isso, acredito que precisamos de uma forte união nacional para… resistir à crise energética, à crise financeira e à crise económica que se avizinham.”Magyar mostrou-se confiante da vitória depois de exercer o seu direito de voto. "A questão é se conseguiremos esse mandato de dois terços ou se teremos de governar com uma maioria simples", disse aos jornalistas, lembrando que com uma "supermaioria" seria mais fácil "desmantelar" o sistema.Se conseguir ganhar dois terços dos 199 lugares no Parlamento, o Tisza conseguirá reescrever a Constituição da Hungria.O candidato lembrou que a eleição era uma escolha entre "o Leste ou o Ocidente", entre “propaganda ou discurso público honesto; corrupção ou vida pública íntegra.”O líder da oposição apelou ainda à calma. “Ninguém deve ceder a qualquer provocação. Sabemos com certeza que, se esta eleição decorrer de forma calma e legal, então esta eleição será ganha por Tisza e pela Hungria”, referiu.Estas eleições foram seguidas de perto tanto na União Europeia como na Rússia e nos EUA. A eleição de Magyar poderá representar uma nova oportunidade para as relações entre Budapeste e Bruxelas, depois de 16 anos em que Orbán - que não esconde os laços com Vladimir Putin e que conta com o apoio de Donald Trump - corroeu completamente o Estado de direito e, mais recentemente, serviu de travão às sanções contra a Rússia e no apoio à Ucrânia.