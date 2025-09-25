Uma caneta no lugar de Biden na galeria da Casa Branca

A chamada Calçada da Fama Presidencial, uma iniciativa de Donald Trump, está pronta. E, nas imagens disponibilizadas pela Casa Branca na quarta-feira, 24 de setembro, salta à vista um pormenor caricato: em vez de um retrato de Joe Biden, o anterior presidente dos Estados Unidos, vê-se, numa moldura dourada igual à que embeleza as imagens dos outros presidentes, a fotografia de uma caneta automática.Uma troca que é mais uma farpa de Trump ao seu antecessor. Donald Trump alegou já inúmeras vezes que Joe Biden estava confuso no final do seu mandato e que não era realmente ele quem tomava as decisões. Sugeriu inclusivamente que os funcionários da administração Biden podem ter falsificado a assinatura do então presidente usando a caneta automática e tomado decidões por ele e sem o seu conhecimento.. Uma caneta automática é um mecanismo que reproduz a assinatura, neste caso de Joe Biden. É utilizada há décadas pelos presidentes dos Estados Unidos e o próprio Trump já recorreu a ela. “Mas apenas em documentos pouco importantes”, afirmou em março. “Podemos usá-la por exemplo para enviar uma carta a um jovem, porque é giro. Sabe, recebemos milhares e milhares de cartas, cartas de apoio de jovens, de pessoas que não se sentem bem, etc. Mas assinar perdões e todas as coisas que assinou com uma caneta automática é vergonhoso”, disse Trump, segundo recorda a agência AP.Anteriormente, Donald Trump questionou a validade dos perdões e de outros documentos que Biden assinou e uma comissão da Câmara liderada pelos republicanos está a investigar o uso da caneta automática pelo governo de Joe Biden.A inclusão de uma imagem de uma ceneta automática no lugar do retrato de Biden é vista como mais uma forma de atacar o antecessor.