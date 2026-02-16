Dois mortos e três feridos num tiroteio em jogo de hóquei nos EUA. Atirador também morreu

Pelo menos três pessoas morreram e três ficaram feridas em estado crítico esta segunda-feira, 16 de fevereiro, após um ataque de um homem armado quando decorria um jogo de hóquei no gelo numa escola secundária, em Pawtucket, Rhode Island, a 72 quilómetros a sul de Boston.De acordo com algumas testemunhas, um homem armado entrou na Dennis M. Lynch Arena e disparou indiscriminadamente, gerando o pânico entre as muitas pessoas que se encontravam naquele pavilhão.O suspeito foi mais tarde encontrado morto e é uma das três vítimas mortais. A ocorrência provocou a evacuação imediata dos estabelecimentos comerciais na zona.De acordo com a CNN, que cita fontes policiais, as autoridades acreditam que se tratou de uma disputa familiar e que o atirador terá tido como alvos membros da sua própria família. O FBI, polícia federal norte-americana, de Boston mostrou-se disponível para ajudar as autoridades locais. "Neste momento, não há ameaça iminente à segurança pública e não houve pedido de assistência ao FBI. No entanto, o público deve continuar a evitar a área", lê-se na mensagem divulgada nas redes sociais.. Dan McKee, governador de Rhode Island, fez saber que está a acompanhar o tiroteio, estando em contacto com as autoridades. "Estou a rezar por Pawtucket e por todos os envolvidos", escreveu McKee numa mensagem publicada nas redes sociais. .Há cerca de dois meses, na cidade vizinha de Providence, um tiroteio na Universidade de Brown fez dois mortos. O português Cláudio Valente, entretanto morto, foi considerado suspeito de ser o autor do ataque. Dois dias depois, o antigo aluno da Brown, matou o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), o também cidadão português Nuno Loureiro, na sua casa em Brookline, subúrbio de Boston.