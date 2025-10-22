Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Os líderes dos 27 juntam-se esta quinta-feira em Bruxelas para mais uma reunião do Conselho Europeu.SIERAKOWSKI FREDERIC / UNIÃO EUROPEIA
Internacional

Um Conselho Europeu para lutar contra o populismo

Além do apoio à Ucrânia, está previsto que os 27 discutam gastos em defesa, a crise da habitação e a imigração.
Ana Meireles
Ucrânia
Conselho Europeu
Habitação
