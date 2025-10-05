Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa.SIERAKOWSKI FREDERIC / União Europeia
Internacional

UE pressionada a acelerar processos de adesão por causa de Ucrânia e Moldova

Volodymyr Zelensky diz que a Europa tem de cumprir as suas promessas e Maia Sandu espera que uma decisão positiva seja tomada em breve.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
União Europeia
Ucrânia
Alargamento da UE
Moldova
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt