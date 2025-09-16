UE admite não ter ferramentas para travar ofensiva israelita na Cidade de Gaza

A alta representante da diplomacia da União Europeia (UE) condenou esta terça-feira, 16 de setembro, a ofensiva terrestre israelita na cidade de Gaza, considerando que “só vai trazer mais devastação”, mas admitiu que o bloco comunitário “não tem ferramentas” para parar Telavive.“Quero insistir que esta ofensiva terrestre, e fui bastante clara com o Governo israelita, vai na direção errada, só vai trazer mais devastação, mais destruição, mais mortes de civis inocentes, mas não temos ferramentas para realmente parar isto”, disse Kaja Kallas em entrevista à agência Lusa.A alta representante da UE para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança lamentou que o bloco político-económico europeu careça de meios para travar a ofensiva terrestre de Israel e insistiu que a União Europeia está a “ajudar os palestinianos o mais que pode”.Kaja Kallas revelou que, na quarta-feira, 17, a Comissão Europeia vai propor a suspensão parcial do acordo de associação entre União Europeia e Israel em questões comerciais.“Vamos apresentar amanhã [quarta-feira] diferentes propostas para o Conselho [Estados-membros] para aumentar a pressão sobre o governo israelita e forçá-lo a mudar de rumo porque o que está a acontecer é realmente insustentável”, anunciou.No dia em que o exército israelita confirmou ter tropas no interior da cidade de Gaza, Kaja Kallas salientou que a proposta de suspensão parcial do acordo de associação da UE com Israel em questões comerciais “teria um custo financeiro muito pesado” para Telavive, estando em causa a cessação das disposições comerciais do acordo, nomeadamente a revogação do princípio da nação mais favorecida para alguns produtos. .Ministro da Defesa de Israel diz que "Gaza está em chamas" após novos ataques.O exército israelita confirmou esta terça-feira ter tropas no interior da cidade de Gaza, onde calcula estarem entre 2.000 e 3.000 combatentes do Hamas, que considera ser o “principal bastião” do grupo islamita palestiniano.Um porta-voz militar disse que, embora as forças já estivessem a operar há várias semanas nos arredores da capital da Faixa de Gaza, durante a noite intensificaram as operações dentro da cidade, noticiou a agência espanhola EFE.“Estamos a avançar em direção ao centro” da cidade de Gaza, afirmou o porta-voz militar, também citado pela agência France-Presse (AFP).Também esta terça, uma comissão internacional independente de investigação da ONU acusou Israel de cometer genocídio na Faixa de Gaza desde o início da guerra, em 07 de outubro de 2023, com a "intenção de destruir" os palestinianos."Nós chegamos à conclusão que um genocídio acontece em Gaza e vai continuar a acontecer, sendo que responsabilidade cabe ao Estado de Israel", disse a presidente desta comissão, Navi Pillay, ao apresentar o relatório da investigação da Comissão da ONU sobre os crimes cometidos nos territórios palestinianos ocupados..Comissão de Inquérito da ONU conclui que altos responsáveis de Israel incitaram genocídio em Gaza. Israel "rejeita categoricamente" este "relatório tendencioso e mentiroso e pede a dissolução imediata" da Comissão, reagiu, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita.