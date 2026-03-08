Ucrânia exige à Hungria devolução imediata de dinheiro e ouro do banco Oschadbank

O ministro ucraniano dos Negócios Estrangeiros exigiu a devolução imediata do dinheiro e dos lingotes de ouro do banco público ucraniano Oschadbank, apreendidos na Hungria há três dias, enquanto eram transportados em duas carrinhas blindadas da Áustria para a Ucrânia."Este dinheiro não pertence à Hungria nem ao seu Governo, é propriedade do banco estatal ucraniano Oschadbank e, portanto, dos contribuintes ucranianos. Exigimos a sua devolução imediata e instamos toda a Europa a condenar este ato sem precedentes de banditismo e extorsão por parte de um Estado. Apelo a todos os nossos parceiros europeus para que se façam ouvir", escreveu Andrí Sibiga numa publicação na rede social X.O responsável recordou ainda que "hoje é o terceiro dia desde que as autoridades húngaras roubaram duas viaturas blindadas de um banco ucraniano, que circulavam desde a Áustria, e retiraram dinheiro e metais preciosos à luz do dia".Oschadbank exigiu, no sábado, à Hungria a devolução das carrinhas blindadas e dos 40 milhões de dólares norte-americanos, dos 35 milhões de euros em numerário e dos 9 quilos em lingotes de ouro apreendidos.As autoridades húngaras afirmam que apreenderam o veículo para investigar se se trata de um alegado caso de branqueamento de capitais, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Péter Szijjártó, disse que é "legítimo questionar-se" se esses fundos não provêm da "máfia da guerra", sem apresentar mais provas ou explicações.Além disso, as autoridades de Budapeste tinham retido os sete transportadores de valores ucranianos, trabalhadores do Oschadbank, que regressaram finalmente à Ucrânia na tarde de sexta-feira, após terem sido libertados. .Zelensky diz que Ucrânia recuperou cerca de 400 Km de território no sul em mês e meio.Bruxelas condena declarações de Zelensky sobre Orbán