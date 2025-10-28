Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
O presidente ucraniano sublinhou que Kiev precisa de apoio financeiro por mais dois ou três anos.
Internacional

Ucrânia está pronta para negociar paz, mas não vai ceder território

Zelensky revelou que autoridades ucranianas e europeias vão reunir-se no final desta semana para discutirem os pormenores do plano de cessar-fogo que estão a traçar.
Ana Meireles
Publicado a
Atualizado a
União Europeia
Volodymyr Zelensky
Ucrânia
