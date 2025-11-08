Turista morre depois de escorregar e cair de um precipício de 40 metros no Grand Canyon (com fotos)

Um homem de 65 anos morreu após escorregar de um precipício e cair de uma altura de 40 metros no Grand Canyon, uma das atrações turísticas mais famosas do estado norte-americano do Arizona.Segundo as autoridades, que não divulgaram o nome da vítima, o acidente ocorreu na quinta-feira, 6 de novembro, numa zona conhecida como Guano Point.As equipas de resgate foram acionadas por membros da polícia hualapai, o povo indígena que habita aquela reserva, mas quando os socorristas chegaram ao local o homem já estava morto, depois de cair do penhasco, que corresponde a um prédio de 13 andares.Em comunicado, as autoridades locais revelam que as equipas de resgate localizaram a vítima "a cerca de 40 metros de profundidade no meio de um amontoado de pedras". A operação visou apenas "resgatar o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal do Distrito de Mohave County".Este é o segundo acidente mortal no Grand Canyon em dois meses, pois em setembro um homem de 27 anos, que estava dentro do seu automóvel, caiu num outro penhasco, numa altura de 90 metros.