Trump quer manter os eleitores de Charlie Kirk

Há uma semana, durante uma vigília na Universidade Estadual do Arizona, Tyler Bowyer, um dos dirigentes da Turning Point USA, organização fundada por Charlie Kirk há 13 anos que defende políticas conservadoras nos campus de ensino secundário e universidades, afirmou que as intercalares do próximo ano seriam “a eleição de Charlie Kirk” e que “2028 será a eleição de Kirk-Vance”, com a Fox News a avançar que é esperado que a organização se una ao vice-presidente JD Vance para ser o sucessor de Donald Trump nas presidenciais desse ano. O presidente dos Estados Unidos já reconheceu que Kirk, o ativista conservador morto no dia 10 numa universidade no Utah, o ajudou a aumentar o seu apoio entre os eleitores mais jovens nas eleições de novembro - segundo uma sondagem da ABC News, Trump teve um melhor desempenho entre os eleitores com menos de 30 anos (43%) do que qualquer candidato presidencial republicano desde 2004, quando George W. Bush conquistou 45% dos votos entre os eleitores com menos de 30 anos. O mesmo estudo mostra que Trump empatou com a democrata Kamala Harris entre os homens com menos de 30 anos (49% contra 48%), uma melhoria de 8 pontos em relação às presidenciais de 2020.“Donald Trump não é hoje presidente sem o apoio dos jovens, e Charlie Kirk merece e mereceu crédito não só por organizar os jovens, mas por persuadir uma geração mais velha a ouvir e a investir”, explicou há dias à ABC News John Della Volpe, diretor de sondagens do Instituto de Política da Harvard Kennedy School.Ciente desta realidade, e com umas importantes eleições intercalares marcadas para novembro do próximo ano, de acordo com a Reuters, a Casa Branca está a tentar manter a poderosa máquina de mobilização de eleitores construída por Charlie Kirk, enquanto realiza “discussões preliminares” sobre o envolvimento direto do vice-presidente JD Vance, de 41 anos, com os eleitores jovens.Andrew Kolvet, porta-voz da Turning Point (agora liderada pela viúva de Charlie Kirk, Erika), disse à Reuters que “JD seria perfeito” para esse papel. “Não é apenas um millennial, mas também um dos vice-presidentes mais jovens da história. Era um amigo muito querido de Charlie Kirk, e Charlie adorava JD.”Depois da homenagem ao ativista realizada este domingo, Trump foi questionado sobre o que faria para garantir que a visão de Kirk seria levada avante nos próximos anos. “Será automático”, afirmou, acrescentando que “a Turning Point será um fator muito importante”. “Pelo Charlie, reconstruiremos os EUA rumo à grandeza. Pelo Charlie, nunca recuaremos, nunca nos acobardaremos e nunca vacilaremos, mesmo perante o cano de uma arma”, disse, por seu turno, Vance. Uma intervenção que mostrou, segundo o editor da CNN em Washington, David Chalian, que o vice-presidente parece pronto para “assumir o manto de herdeiro aparente deste movimento”..Trump homenageia Charlie Kirk como “mártir da liberade”