Trump promete "vingar" as mortes dos soldados americanos

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou que os ataques contínuos dos EUA contra o Irão podem prolongar-se por até um mês."Sempre foi um processo de quatro semanas. Calculámos que seriam cerca de quatro semanas. Sempre se tratou de um processo de quatro semanas, portanto, por muito forte que seja, é um país grande, levará quatro semanas, ou menos", disse Trump ao Daily Mail.Donald Trump também lamentou as primeiras mortes de militares norte-americanos: "São pessoas fantásticas. E, sabe, infelizmente, esperamos que isso aconteça. Pode acontecer de forma contínua, pode acontecer novamente", disse.