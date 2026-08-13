Trump processado por venda de acesso prioritário às suas publicações na Truth Social

Dois grupos de comunicação social norte-americanos apresentaram uma ação judicial que contesta a venda de acesso prioritário às publicações do Presidente Donald Trump na sua plataforma Truth Social, que frequentemente influenciam os mercados.

A ação, interposta quarta-feira em Nova Iorque pelo The Intercept e pela Freedom of the Press Foundation, alega que este sistema é "corrupto e inconstitucional".

Os subscritores deste serviço têm, alegadamente, acesso quase instantâneo às mensagens de Trump na Truth Social, alguns segundos cruciais antes do público em geral.

Para isso, devem pagar até 100 mil dólares por mês, ou 60 mil dólares por mês com um contrato de três anos, de acordo com a ação.

O bilionário republicano utiliza frequentemente a plataforma, de que a sua família é proprietária, para anúncios políticos importantes, desde os últimos desenvolvimentos na guerra contra o Irão até novas tarifas, que podem provocar quedas ou subidas expressivas nos mercados.

"Este sistema é profundamente corrupto. O Presidente está em condições de lucrar financeiramente ao fornecer informações governamentais que influenciam o mercado para aqueles que podem pagar à sua própria empresa", pode ler-se na queixa.

O The Intercept, uma organização noticiosa sem fins lucrativos, e a Freedom of the Press Foundation, que mantém uma base de dados de publicações no Truth Social, defendem que este serviço pago dificulta a sua capacidade de cobrir adequadamente as ações de Trump.

"O acesso rápido às publicações do Presidente é crucial para ambos os grupos", destacaram, pedindo ao tribunal que declare a ferramenta ilegal e a bloqueie.

Vários membros da oposição democrata pediram uma investigação ao serviço por parte da Comissão de Valores Mobiliários norte-americana (SEC, na sigla em inglês).

O Trump Media and Technology Group (TMTG) desvalorizou as preocupações sobre o produto, chamado Truth API, que foi apresentado em meados de julho.

Kevin McGurn, presidente executivo interino, disse esta semana que o Truth API estava a gerar receitas a partir de dez contratos com clientes não identificados.

O Wall Street Journal noticiou queentre os primeiros assinantes estavam as corretoras dos mercados financeiros.

Entretanto, o TMTG anunciou na segunda-feira um prejuízo líquido de 238,1 milhões de dólares (206 milhões de euros, ao câmbio atual) no segundo trimestre de 2026, em comparação com pouco menos de 20 milhões de dólares (17,3 milhões de euros) no ano anterior, devido à depreciação dos seus ativos digitais.

O Presidente e a sua família enfrentam acusações, que Trump nega, de enriquecimento ilícito e conflitos de interesses desde o início do seu segundo mandato.

Entre 2024 e 2026, a fortuna pessoal de Trump aumentou de 2,3 mil milhões de dólares para 6,5 mil milhões (de 2 mil milhões de euros para 5,6 mil milhões de euros), segundo a revista Forbes.