Gabinete de Netanyahu partilhou foto do encontro com Trump.
Gabinete de Netanyahu partilhou foto do encontro com Trump.DR/X/IsraeliPM
Internacional

Trump “insiste” em apostar no diálogo com Irão após reunir com Netanyahu

Presidente parece inclinado a aceitar um acordo só sobre o nuclear (a única coisa sobre a qual Teerão aceita falar), apesar da pressão do primeiro-ministro israelita para algo mais abrangente.
Susana Salvador
Publicado a
Atualizado a
Loading content, please wait...
EUA
Donald Trump
Internacional
Israel
Irão
Benjamin Netanyahu
edição impressa

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt