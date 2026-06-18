O vice-presidente JD Vance substituiu a porta-voz da Casa Branca na conferência de imprensa diária.
O vice-presidente JD Vance substituiu a porta-voz da Casa Branca na conferência de imprensa diária.FOTO: EPA/JIM LO SCALZO
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Trump em 2019: “O Irão nunca ganhou uma guerra, mas nunca perdeu uma negociação”

Presidente defendeu esta quinta-feira (18 de junho) o memorando de entendimento que assinou com Teerão e que foi criticado até pelos republicanos. E foi confrontado com frase antiga que escreveu no X.
Susana Salvador
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