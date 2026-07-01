Trump elogia golfe nacional. E promete visitar Portugal "em breve"

Numa mensagem de vídeo gravada a partir da Casa Branca e divulgada esta quarta-feira, 1 de julho, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou publicamente a sua admiração por Portugal, elogiou a qualidade dos campos de golfe nacionais e sugeriu que faria uma visita oficial ao país num futuro próximo.A declaração foi partilhada pelas contas oficiais da Embaixada dos EUA em Lisboa, no âmbito das celebrações do 4 de Julho, data que este ano tem particular importância histórica pois assinala o 250.º aniversário da Declaração de Independência dos Estados Unidos da América.No centro da mensagem presidencial esteve a figura do atual embaixador norte-americano em Lisboa, John J. Arrigo, de quem Trump se diz "grande amigo". O chefe de Estado recordou, num tom descontraído e bem-humorado, o processo de nomeação do diplomata (que assumiu funções em 2025) e a forma como Portugal acabou por ser o destino escolhido."Dei-lhe a oportunidade de escolher o país onde queria servir e ele escolheu Portugal. E talvez seja por causa dos vossos excelentes campos de golfe", afirmou Donald Trump na gravação.O atual inquilino da Casa Branca, ele próprio um conhecido entusiasta e proprietário de conceituados resorts de golfe a nível internacional, fez questão de destacar as competências desportivas do seu embaixador. "O John é um jogador de golfe amador. É melhor do que um amador, ele ganhou vários campeonatos. É um tipo fantástico", sublinhou, revelando ainda que já partilhou o terreno de jogo com o diplomata: "Ele é duro de derrotar [no golfe] e é duro de muitas outras formas".Antes de ingressar na carreira diplomática pela mão da administração Trump, John Arrigo destacou-se no setor empresarial, tendo sido vice-presidente do Arrigo Auto Group, um bem-sucedido grupo do ramo automóvel na Florida."Adoramos Portugal"Além das referências ao golfe e à forte cumplicidade com Arrigo, o presidente norte-americano aproveitou a efeméride do 250.º aniversário da independência dos EUA para reforçar a solidez dos laços bilaterais com o Estado português."Adoramos Portugal e estamos ansiosos por vos ver um dia, talvez em breve", declarou Donald Trump, deixando em aberto a possibilidade de uma deslocação oficial a território português no curto prazo. A fechar a intervenção, Trump deixou uma diretiva clara ao seu representante em Lisboa: "John, continua a fazer um bom trabalho. Cuida bem dos cidadãos de Portugal e dos Estados Unidos da América.". A reação da representação diplomática em Lisboa não tardou. Numa publicação na rede social X (antigo Twitter), a equipa diplomática agradeceu o gesto e destacou o orgulho do embaixador em servir no país: "Foi uma honra que o presidente Trump tenha gravado esta mensagem (...). Obrigado, Presidente Trump, e parabéns pelos 250 anos de independência, América."