Trump diz que a mensagem dos democratas aos militares americanos é "comportamento sedicioso" punível com morte

O presidente norte-americano Donald Trump acusou esta quinta-feira, 21 de novembro, meia dúzia de parlamentares democratas de sedição, um comportamento que diz ser "punível com a morte", depois de eles — todos veteranos das forças armadas e dos serviços secretos — terem pedido aos militares americanos que defendessem a constituição dos EUA e desafiassem "ordens ilegais"..Trump referia-se a um vídeo publicado na manhã da última terça-feira pela senadora Elissa Slotkin, no qual aparece com Mark Kelly, senador do Arizona, com os deputados Jason Crow, Chris DeLuzio, Maggie Goodlander e Chrissy Houlahan — dirigido aos militares norte-americanos, que de acordo com Slotkin, estão "sob enorme stress e pressão"."O povo americano precisa que defendam nossas leis e nossa constituição", escreveu ainda Slotkin na rede social X. Além da senadora do Michigan, os outros participantes vídeo são vistos como possíveis futuros candidatos a altos cargos nos EUA..Na rede social Truth Social, Trump afirmou que o conteúdo do vídeo "é realmente mau e perigoso" para os Estados Unidos. "O que eles dizem não pode ser permitido. É um comportamento sedicioso por parte de traidores! Prendam-nos?", escreveu o presidente norte-americano na sua publicação.. A senadora Elissa Slotkin já respondeu a este comentário de Trump, considerando que as palavras do presidente não é sobre o conteúdo do vídeo, mas sim sobre o que representam as pessoas que nele participam. "Ameaçar com a morte as pessoas que discordam dele está além do que representam os americanos enquanto povo. Eu amo este país. Ele deu-me tudo. E recuso-me a acreditar que este é o novo normal. Recuso-me a acreditar que se passe a usar medo e intimidação contra aqueles com quem discordamos", começou por dizer num vídeo publicado nas redes sociais, lembrando que jurou várias vezes "respeitar a constituição e não um homem ou um presidente".