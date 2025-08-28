Trump “descontente” mas “não surpreendido” com últimos ataques russos a Kiev

O Presidente norte-americano, Donald Trump, está “descontente”, mas “não surpreendido” com os mais recentes ataques russos a Kiev, indicou esta quinta-feira (28 de agosto) a sua porta-voz, Karoline Leavitt.O ataque aéreo noturno, um dos maiores lançados pela Rússia desde que iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, fez 19 mortos, quatro dos quais crianças.Segundo Trump, “talvez as duas partes neste conflito não estejam prontas para o terminar sozinhas”, acrescentou Leavitt..Ataque a Kiev faz 18 mortos. Atingida delegação da UE e Von der Leyen promete "sanções severas" contra Moscovo.Reações ao ataque a Kiev. Starmer diz que "Putin está a matar crianças" e Macron fala em “terror e barbárie”