Internacional

Trump “descontente” mas “não surpreendido” com últimos ataques russos a Kiev

Segundo o presidente dos Estados Unidos, “talvez as duas partes neste conflito não estejam prontas para o terminar sozinhas”.
DN/Lusa
O Presidente norte-americano, Donald Trump, está “descontente”, mas “não surpreendido” com os mais recentes ataques russos a Kiev, indicou esta quinta-feira (28 de agosto) a sua porta-voz, Karoline Leavitt.

O ataque aéreo noturno, um dos maiores lançados pela Rússia desde que iniciou a invasão da Ucrânia, em fevereiro de 2022, fez 19 mortos, quatro dos quais crianças.

Segundo Trump, “talvez as duas partes neste conflito não estejam prontas para o terminar sozinhas”, acrescentou Leavitt.

