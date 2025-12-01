Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Netanyahu já visitou quatro vezes Trump este ano.
Internacional

Trump convida Netanyahu a voltar à Casa Branca, mas deixa aviso sobre a Síria

Encontro deve realizar-se até ao final do mês. Ataques em solo sírio estão a frustrar Washington.
Ana Meireles
Donald Trump
Internacional
Gaza
Benjamin Netanyahu

