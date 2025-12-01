Trump convida Netanyahu a voltar à Casa Branca, mas deixa aviso sobre a Síria

O presidente dos Estados Unidos convidou o primeiro-ministro israelita a visitar a Casa Branca “em breve”, segundo informou esta segunda-feira, 1 de dezembro, o gabinete de Benjamin Netanyahu após uma conversa telefónica entre os dois líderes. Esta será a quinta visita do israelita a Washington desde que Donald Trump assumiu a presidência.De acordo com a mesma fonte, citada pelo Times of Israel, os dois líderes sublinharam “a importância e o compromisso de desmantelar as capacidades militares do Hamas e desmilitarizar a Faixa de Gaza, e discutiram a expansão dos acordos de paz”.A conversa teve lugar horas depois de o presidente norte-americano ter usado a rede social Truth Social para avisar Telavive sobre a situação na Síria. “É muito importante que Israel mantenha um diálogo forte e verdadeiro com a Síria, e que não aconteça nada que interfira na evolução da Síria para um Estado próspero”, sublinhou Donald Trump. Um recado que surge depois de, na sexta-feira, as Forças de Defesa de Israel terem matado 13 pessoas no sul da Síria numa operação, que, segundo Telavive, visava um grupo militante da região. De acordo com os media estatais sírios, esta incursão israelita na zona de Beit Jinn foi um dos incidentes mais mortais desde a queda do presidente Bashar al-Assad há um ano.No domingo, o ministro israelita para a Diáspora descreveu este ataque como um “incidente decisivo que marca o início de uma nova era”. “Já não estamos perante um grupo terrorista, mas sim um novo Estado inimigo, com Exército, economia e alianças estratégicas. É importante compreender que a frente síria se transformará muito provavelmente num importante teatro de guerra”, sublinhou Amichai Chikli no X. Segundo o Canal 12 israelita, a Casa Branca está descontente com as ações de Israel na Síria, sendo de prever que este seja um dos principais temas de conversa no próximo encontro entre Netanyahu e Trump. Visita que, refere a mesma estação, está prevista para o final do mês. “A Síria não quer problemas com Israel, não é como a situação no Líbano”, disse uma fonte da Casa Branca ao Canal 12, avisando que Netanyahu precisa de mudar de rumo antes que “transforme o novo regime na Síria num inimigo de Israel”..Netanyahu, acusado de corrupção, pede indulto ao Presidente de Israel