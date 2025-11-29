Trump avisa que espaço aéreo venezuelano está "totalmente fechado"

O presidente norte-americano avisou este sábado, dia 29 de novembro, na rede social Truth Social, que o espaço aéreo da Venezuela está interdito. "A todas as companhias aéreas, pilotos, traficantes de droga, por favor considerem o espaço sobre e à volta da Venezuela totalmente fechado", escreveu Donald Trump, de acordo com a agência Reuters. Esta mensagem surge numa altura em que aumenta a tensão entre os Estados Unidos e o regime de Nicolás Maduro. Na semana passada, o regulador de aviação norte-americano avisou as companhias aéreas para o perigo de sobrevoar a Venezuela.Na sequência desse aviso, várias companhias aéreas, entre as quais a portuguesa TAP, suspenderam os voos para Caracas. .TAP cancela voos para Caracas devido a falta de segurança no espaço aéreo venezuelano.A reação do governo venezuelano não se fez esperar, com a autoridade aeronáutica do país a revogar as licenças de operação de seis companhias. Além da TAP, ficaram impedidas de voar para a Venezuela a Ibéria (Espanha), Avianca (Colômbia), Latam Airlines (Chile), Turkish Airlines (Turquia) e Gol Linhas Aéreas (Brasil). .Venezuela revoga autorizações de voo à TAP e a outras cinco companhias aéreas\n\n.A administração Trump tem acusado o governo da Venezuela de estar envolvido na tráfico de droga, acusação que o regime de Maduro nega.As forças norte-americanas têm estado ativas e levaram a cabo 21 operações desde setembro contra barcos que alegadamente transportavam droga no Caribe e Pacífico, causando 83 vítimas mortais, segundo a Reuters. As forças dos EUA mobilizadas para estas operações contra o narcotráfico são superiores às necessidades, avança a agência. .Trump anuncia intervenção militar terrestre na Venezuela e Maduro pede prontidão a força aérea.Porta-aviões dos EUA chega ao mar das Caraíbas em plena crise com Venezuela