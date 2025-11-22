TAP cancela voo para Caracas devido a falta de segurança no espaço aéreo venezuelano

O voo da TAP que deveria descolar às 10.00 horas deste sábado do aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com destino a Caracas, foi cancelado por motivos de segurança. A companhia aérea confirmou que a decisão se deve a um alerta emitido pelas autoridades aeronáuticas dos Estados Unidos, que consideram inseguro o espaço aéreo da Venezuela.“A TAP confirma que o voo TP170, previsto para 22 de novembro com destino à Venezuela, foi cancelado. Esta decisão decorre de informação emitida pelas autoridades aeronáuticas dos EUA, que indica não estarem garantidas as condições de segurança no espaço aéreo venezuelano, nomeadamente na zona de informação de voo Maquetia”, afirmou fonte oficial da transportadora portuguesa, citada pelo jornal Correio da Manhã.O alerta norte-americano foi divulgado na sexta-feira pela Administração Federal de Aviação (FAA), que classificou como “potencialmente perigoso” o sobrevoo da Venezuela, independentemente da altitude. “As ameaças podem representar um risco potencial para as aeronaves em todas as altitudes, incluindo durante o sobrevoo, as fases de chegada e partida e/ou para aeroportos e aeronaves em terra”, explicou a FAA em comunicado.A suspensão ocorre num momento de crescente tensão entre Washington e Caracas. Nas últimas semanas, os Estados Unidos reforçaram a sua presença militar no mar das Caraíbas, enviando navios de guerra, caças F-35 e o porta-aviões USS Gerald R. Ford. A administração norte-americana acusa o governo de Nicolás Maduro de manter ligações a redes de narcotráfico e grupos criminosos organizados, agravando o clima de instabilidade na região.Ainda não há indicação de quando a TAP poderá retomar os voos para a capital venezuelana. A companhia aconselha os passageiros afetados a contactar os seus serviços de apoio para remarcações ou reembolsos..Maduro avisa que Venezuela tem cinco mil mísseis antiaéreos para enfrentar EUA.Ministro Miguel Pinto Luz diz que interesse dos três maiores grupos europeus na TAP "era previsível"