Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump assina decreto para garantir segurança do Qatar após ataque israelita em Doha
Casa Branca
Internacional

Trump assina decreto para garantir segurança do Qatar após ataque israelita em Doha

Casa Branca divulga foto de telefonema de Netanyahu a desculpar-se perante governo qatari
Publicado a

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou uma ordem executiva inédita que concede ao Qatar amplas garantias de segurança, incluindo a possibilidade de recurso a meios militares norte-americanos. A medida surge três semanas depois de Israel ter bombardeado em Doha dirigentes do Hamas, num ataque que também vitimou um agente de segurança qatari e desencadeou uma crise diplomática.

Segundo a agência EFE, o decreto estabelece que qualquer ataque armado contra “o território, a soberania ou a infraestrutura do Catar” será considerado “uma ameaça à paz e à segurança dos Estados Unidos”. Nesse cenário, Washington compromete-se a agir por “todos os meios legais e apropriados - diplomáticos, económicos e, se necessário, militares” para defender tanto os interesses norte-americanos como os do Qatar.

Além disso, prevê ainda a elaboração de planos conjuntos de contingência entre os dois países, garantindo uma resposta coordenada a qualquer agressão externa.

Divulgada foto do telefonema de Netanyahu para Doha

A decisão foi tomada no mesmo dia em que Trump recebeu Benjamin Netanyahu na Casa Branca. Visivelmente irritado com o ataque israelita em território qatari, Trump convenceu o primeiro-ministro israelita a telefonar ao seu homólogo de Doha, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, para apresentar desculpas formais.

Para que não ficassem dúvidas dessa exigência diplomática dos EUA, a Casa Branca divulgou fotografias da reunião entre Trump e Netanyahu na passada segunda-feira e incluiu imagens que mostram Trump a entregar o telefone a Netanyahu e o PM israelita a ler uma folha, alegadamente com o pedido de desculpas.

O governo do Qatar classificou as palavras de Netanyahu como um verdadeiro pedido de desculpas, enquanto o gabinete do líder israelita limitou-se a referir que este expressou pesar pela morte do agente qatari e prometeu não voltar a violar a soberania do país.

Trump assina decreto para garantir segurança do Qatar após ataque israelita em Doha
Casa Branca: ataque ao Hamas no Qatar “não promove os objetivos de Israel nem dos EUA”
EUA
Israel
Segurança
Qatar
Diário de Notícias
www.dn.pt