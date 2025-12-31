Trump anuncia retirada da Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quarta-feira que a sua administração ordenou a retirada da Guarda Nacional das cidades de Chicago, Los Angeles e Portland. Mas através de uma publicação nas redes sociais, o governante alertou que as forças federais "voltarão" se os níveis de criminalidade aumentarem..Líderes locais destas cidades e membros do Partido Democrata têm defendido que estes destacamentos -- que enfrentaram vários processos em tribunal -- eram desnecessários. Acusam a administração Trump de abuso de autoridade federal e de exagerar episódios isolados de violência, ocorridos em protestos maioritariamente pacíficos, para justificar o envio de tropas.Por outro lado, Trump reiterou que o envio de militares para Los Angeles, Chicago, Washington, D.C., Memphis e Portland foi fundamental para combater o crime e proteger a propriedade e o pessoal federal face aos manifestantes."Estamos a retirar a Guarda Nacional de Chicago, Los Angeles e Portland, apesar do facto de o CRIME ter sido grandemente reduzido pela presença destes grandes Patriotas nessas cidades, e APENAS por esse facto", escreveu Trump. "Voltaremos, talvez de uma forma muito diferente e mais forte, quando o crime começar a disparar novamente — é apenas uma questão de tempo!". Decisões judiciais contrárias a TrumpOs juízes responsáveis pelos processos movidos pelas cidades contestatárias têm decidido consistentemente que a administração Trump ultrapassou a sua autoridade. As sentenças indicam que não existem provas que sustentem a necessidade das tropas para proteger a propriedade federal contra os manifestantes.Trump iniciou o envio de tropas em junho, no auge dos protestos contra as suas políticas de imigração e o reforço das deportações. O presidente também mobilizou forças para a capital, a cidade de Washington, assumindo o controlo da polícia local em resposta ao que descreveu como "crime desenfreado" -- embora as estatísticas locais de criminalidade indicassem o contrário.Nos últimos meses, as autoridades militares já tinham começado a desmobilizar e a reduzir estes destacamentos, uma vez que as batalhas legais deixaram as missões num impasse jurídico.