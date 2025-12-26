Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Donald Trump, presidente dos EUA
Trump anuncia “numerosos ataques” mortais dos EUA contra o EI na Nigéria

“Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e esta noite pagaram”, escreveu Donald Trump na Truth Social
O presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou esta quinta-feira, 25 de dezembro, que os Estados Unidos realizaram “numerosos ataques” mortais contra o grupo ‘jihadista’ Estado Islâmico (EI), no noroeste da Nigéria.

Trump ameaçou que as forças norte-americanas procederão a novos ataques se a organização continuar a matar cristãos naquele país africano.

“Já antes tinha avisado estes terroristas de que, se não acabassem com o massacre de cristãos, pagariam caro, e esta noite pagaram”, declarou Donald Trump na sua rede social, Truth Social, acrescentando que “o Departamento de Guerra realizou muitos ataques perfeitos”.

