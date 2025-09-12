Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Trump anuncia detenção do suspeito do homicídio de Charlie Kirk. Com "alto grau de certeza" está sob custódia

Suspeito identificado como sendo Tyler Robinson, de 22 anos, segundo os media norte-americanos. O influenciador pró-Trump foi alvejado no pescoço num evento no campus da Universidade de Utah Valley.
Susete Henriques
Publicado a
Atualizado a

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, 12 de setembro, a detenção do homem suspeito do homicídio de Charlie Kirk, influenciador conservador, que ocorreu na passada quarta-feira.

"Acho que o apanhámos", disse Trump durante uma entrevista a um programa da Fox News, avança a Reuters. "Penso que, com um alto grau de certeza, o temos sob custódia", adiantou.

Segundo a NBC News, o suspeito é Tyler Robinson, tem 22 anos e é do Utah, indicaram cinco fontes policiais.

O anúncio da detenção foi feito após a divulgação, por parte do FBI, das imagens e de um vídeo do suspeito.

O presidente norte-americano disse, na mesma entrevista ao programa Fox & Friends, que alguém "muito próximo" do suspeito, "de 28 ou 29 anos", o denunciou às autoridades.

O pai do homem detido terá colaborado com os investigadores, disse ainda Trump que não divulgou a identidade do suspeito. Espera agora que seja considerado culpado e condenado à "pena de morte pelo que fez".

Na passada quarta-feira, Charlie Kirk, de 31 anos, ativista conservador e fundador da Turning Point USA, foi alvejado mortalmente no pescoço durante um evento no campus da Universidade de Utah Valley.

FBI divulga imagem do suspeito do homicídio de Charlie Kirk
Charlie Kirk: mártir para uns, personificação do mal para outros num país cada vez mais dividido
Guterres condena assassínio de Charlie Kirk como "ato de violência política"
EUA
Trump
Charlie Kirk

