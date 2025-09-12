Trump anuncia detenção do suspeito do homicídio de Charlie Kirk. Com "alto grau de certeza" está sob custódia

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou esta sexta-feira, 12 de setembro, a detenção do homem suspeito do homicídio de Charlie Kirk, influenciador conservador, que ocorreu na passada quarta-feira. "Acho que o apanhámos", disse Trump durante uma entrevista a um programa da Fox News, avança a Reuters. "Penso que, com um alto grau de certeza, o temos sob custódia", adiantou.Segundo a NBC News, o suspeito é Tyler Robinson, tem 22 anos e é do Utah, indicaram cinco fontes policiais..O anúncio da detenção foi feito após a divulgação, por parte do FBI, das imagens e de um vídeo do suspeito.O presidente norte-americano disse, na mesma entrevista ao programa Fox & Friends, que alguém "muito próximo" do suspeito, "de 28 ou 29 anos", o denunciou às autoridades.O pai do homem detido terá colaborado com os investigadores, disse ainda Trump que não divulgou a identidade do suspeito. Espera agora que seja considerado culpado e condenado à "pena de morte pelo que fez". . Na passada quarta-feira, Charlie Kirk, de 31 anos, ativista conservador e fundador da Turning Point USA, foi alvejado mortalmente no pescoço durante um evento no campus da Universidade de Utah Valley..FBI divulga imagem do suspeito do homicídio de Charlie Kirk.Charlie Kirk: mártir para uns, personificação do mal para outros num país cada vez mais dividido.Guterres condena assassínio de Charlie Kirk como "ato de violência política"