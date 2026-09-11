Trump adverte eleitores que irão "para o inferno” se não votarem nas intercalares

As eleições intercalares agendadas para 03 de novembro irão renovar a totalidade da Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso norte-americano) e um terço do Senado.

Se os democratas recuperarem o controlo de uma das câmaras legislativas, terão o poder de bloquear a agenda de Trump e iniciar investigações à sua administração durante os dois anos que faltam do seu mandato.

Consciente de que a história e as sondagens não estão a seu favor nesta temporada eleitoral, o Comité Nacional Republicano decidiu apostar fortemente no Presidente e no vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, para impulsionar os eleitores através de uma inédita convenção antes das eleições de meio mandato.

No evento de dois dias, cerca de uma centena de oradores atacou fortemente a oposição democrata e enalteceu as políticas de Donald Trump.

"Só quero dizer que faremos a América grande novamente. Faremos com que ela seja maior do que nunca", prometeu o chefe de Estado. "Estava mau. Agora está bom e em breve será melhor do que nunca", defendeu acerca do estado do país.

Homenagem às vitimas do 11 de setembro

O evento ficou ainda marcado na quinta-feira pela homenagem às vítimas dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001. Os republicanos exibiram um vídeo com uma retrospetiva do ataque com imagens dos dois aviões comerciais a atingir as torres do World Trade Center em Nova Iorque, filmagens de moradores de Manhattan em pânico e polícias, bombeiros e equipas de resgate cobertos de poeira e destroços.

O narrador dizia: "2.977 pessoas inocentes perderam as vidas. Lembrem-se sempre de quem eles são. Digam os seus nomes. Honrem o seu sacrifício. Defendam a liberdade. Nunca se esqueçam do 11 de setembro".

O vídeo incluiu imagens da devastação e trechos da visita do então Presidente George W. Bush ao 'Ground Zero' (Marco Zero), mas também imagens do atual chefe de Estado, Donald Trump, então magnata do ramo imobiliário nova-iorquino, caminhando por Manhattan e falando com a imprensa sobre os funcionários da sua empresa que estavam a trabalhar no momento do ataque.

Em seguida, o vídeo mostrou imagens de algumas figuras democratas que têm criticado a política externa norte-americana e fizeram declarações insensíveis sobre a tragédia.

O segmento terminou com imagens de Trump já como Presidente, sugerindo que o republicano protegeu os Estados Unidos de novos ataques semelhantes.

Na sequência, Christopher Macchio, o cantor de ópera favorito de Donald Trump, cantou "Ave Maria", naquele que foi o momento mais emotivo e solene do evento republicano.

Dois feixes de luz foram projetados perto do palco para representar as Torres Gémeas, com o público de pé, às escuras.