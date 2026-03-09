Trump: A guerra está praticamente terminada mas "ninguém faz ideia" de quem irá mandar no Irão

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse ainda, em conferência de imprensa, que o Irão manteve as suas aspirações nucleares dutante as negociações que ocorreram entre os Estados Unidos e oficiais iranianosO enviado especial da Casa Branca, Steve Witkoff, e genro de Trump, Jared Kushner, ainda realizaram três rondas de conversações com iranianos mediadas por Omã, sobre o enriquecimento de urânio e o programa nuclear iraniano, mas não houve qualquer acordo."Apesar destas inúmeras oportunidades para renunciarem às suas ambições nucleares, que tiveram há pouco tempo, eles disseram ao Sr. Witkoff... eles disseram mesmo: 'Queremos continuar a construir'", disse Trump aos jornalistas em Doral, na Flórida.Trump acrescentou que, se os EUA não tivessem atacado as instalações nucleares iranianas no verão passado, "eles teriam tido uma arma nuclear, tê-la-iam usado muito antes de agora e, no mínimo, Israel teria sido aniquilado".