Tragédia no Dubai Airshow: Caça indiano despenha-se numa bola de fogo (vídeo)

Um caça indiano Tejas despenhou-se esta sexta-feira numa bola de fogo perante uma multidão horrorizada durante uma exibição aérea no Dubai Airshow. A Força Aérea Indiana confirmou que o único piloto a bordo perdeu a vida no acidente.O incidente ocorreu por volta das 14h15 locais (10h15 em Lisboa), no último dia daquele que é considerado o maior evento de aviação do Médio Oriente. Vídeos recolhidos no local mostram colunas de fumo negro a erguerem-se por trás de uma pista vedada, enquanto o governo do Dubai divulgou imagens das equipas de combate a incêndios a extinguir os destroços fumegantes.. De acordo com relatos de testemunhas à agência Reuters, a aeronave esteve no ar durante não mais de oito ou nove minutos. Jignesh Variya, de 46 anos, que assistia ao espetáculo com a família, descreveu o momento em que o jato entrou num mergulho acentuado (nose-dive). Segundo a testemunha, o aparelho ainda pareceu estabilizar brevemente, mas continuou a perder altitude até embater no solo."Consegui ver três bolas de fogo diferentes quando colidiu com o solo", relatou Variya. "Toda a gente na multidão se levantou e, talvez em cerca de 30 segundos, os veículos de emergência correram para o local do acidente.". A Força Aérea Indiana emitiu um comunicado declarando que "está a ser constituído um tribunal de inquérito para apurar a causa do acidente". A General Electric (GE), fabricante dos motores que equipam o jato, manifestou rapidamente a sua disponibilidade para apoiar a investigação. Especialistas no local sublinharam que é prematuro avançar com explicações para a queda.Este é o segundo acidente conhecido envolvendo o caça monomotor de geração 4.5, fabricado pela estatal Hindustan Aeronautics Ltd. O primeiro registo de um acidente com este modelo ocorreu durante um exercício na Índia, em 2024.O Tejas, cujo nome significa "brilho" em sânscrito, é uma peça central nos esforços de modernização da frota aérea da Índia, destinada a substituir os envelhecidos caças russos MiG-21.Apesar da tragédia, as exibições de voo foram retomadas mais tarde no mesmo dia, com outras aeronaves a voltarem aos céus sobre o recinto do espetáculo.