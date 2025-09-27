Tragédia na Índia. Pelo menos 38 pessoas morreram, entre as quais 6 crianças, durante um comício (com vídeos)

Pelo menos 38 pessoas morreram, entre as quais seis crianças, e dezenas ficaram feridas durante um comício do ator e político Vijay, candidato às eleições do próximo ano, em Karur, no estado de Tamil Nadu.As autoridades ainda estão a investigar o que esteve na origem da debandada no recinto onde decorria o comício este sábado, 27 de setembro.Segundo testemunhas oculares citadas pelo jornal indiano The News Minute, os problemas começaram quando Vijay chegou ao local para discursar, altura em que se concentraram milhares de apoiantes, incluindo mulheres e crianças. "A multidão aumentava cada vez mais e não havia espaço para as pessoas se movimentarem", revelou uma testemunha. O discurso de Vijay foi interrompido duas vezes, porque algumas ambulâncias foram chamadas ao local para resgatar pessoas que tinham desmaiado. Foi então que a polícia tentou dispersar a multidão causando uma enorme debandada, que terá originado a tragédia. Segundo o jornal The Hindu, várias pessoas foram levadas para o Hospital da Faculdade de Medicina de Karur e ainda para hospitais particulares, sendo que para o local foram enviados 44 médicos dos distritos vizinhos para ajudar nas operações de socorro.