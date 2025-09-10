Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Inspeção a um local onde caiu um drone junto da aldeia de Wohyn, no leste da Polónia. Ao fim do dia, tinham sido encontrados 16 dos 19 drones que cruzaram o espaço aéreo polaco. EPA/WOJTEK JARGILO
Internacional

Teste à defesa da NATO horas antes de se iniciar exercício militar russo junto à fronteira da Polónia

A “provocação sem precedentes”, segundo Varsóvia, é um teste do regime de Putin à unidade europeia e à capacidade de resposta da NATO, segundo aliados. Moscovo nega ter enviado drones para a Polónia.
César Avó
Rússia
Drones
NATO
Polónia
Donald Tusk
