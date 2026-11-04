Terramoto político no Texas. Democratas conquistam senado e governo estadual com primeira governadora latina

O democrata J.D. Ford foi projetado vencedor na corrida à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos pelo 5.º distrito congressional do Indiana, derrotando a congressista republicana em exercício Victoria Spartz.

A vitória de Ford representa uma das maiores reviravoltas da noite a nível nacional, ao resgatar para o Partido Democrata um assento que não vencia há décadas e num território onde Donald Trump ganhara por quase 17 pontos percentuais em 2024.

Ford, que já fizera história a nível estadual ao tornar-se o primeiro legislador abertamente gay na Assembleia Geral do Indiana, ascende a Washington como o primeiro membro abertamente homossexual da delegação do estado no Congresso.

A queda de Victoria Spartz põe fim ao percurso de três mandatos consecutivos da congressista de origem ucraniana na câmara baixa federal. Spartz, conhecida pela sua defesa firme do apoio à Ucrânia e por uma relação por vezes conflituosa com a liderança republicana, não resistiu à mobilização suburbana e à dinâmica desfavorável ao Partido Republicano no Midwest.

Com esta viragem no Indiana — que se junta aos ganhos democratas confirmados no Kentucky (KY-6), Colorado (CO-8), Nova Jérsia (NJ-7), Carolina do Norte (NC-11), Pensilvânia (PA-7 e PA-10) e Ohio (OH-15) —, a nova maioria democrata na Câmara dos Representantes alarga ainda mais a sua margem de segurança no arranque da liderança de Hakeem Jeffries.