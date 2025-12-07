Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Dois F-15J da Força Aérea japonesa (a JASDF - Japan Air Self-Defense Force) em ação.
Dois F-15J da Força Aérea japonesa (a JASDF - Japan Air Self-Defense Force) em ação.JASDF / CC
Internacional

Tensão militar. Japão denuncia iluminação por radar de caças chineses a aeronaves militares perto de Okinawa

Tóquio protesta junto a Pequim. Aliados acompanham com preocupação e aumentam alertas numa região onde a tensão no Pacífico está a subir.
Ricardo Simões Ferreira
Publicado a
Atualizado a

O governo japonês acusou pilotos de caça chineses de terem iluminado com radar aeronaves militares japonesas em duas ocasiões distintas na região de Okinawa, classificando os episódios como perigosos e “extremamente lamentáveis”. A iluminação por radar é interpretada em Tóquio como sinal de preparação para possível ataque, e o Japão apresentou protesto formal a Pequim. A primeira‑ministra Sanae Takaichi condenou publicamente as ações, enquanto o ministro da Defesa, Shinjiro Koizumi, prometeu resposta “resoluta e calma”, noticia este domingo (7) a Reuters.

Pequim sustenta que aviões japoneses interferiram em treinos de aviação em navio a leste do Estreito de Miyako e acusa o Japão de difamação e de pôr em risco a segurança.

A Austrália manifestou “profunda preocupação” e apoio a Tóquio, e representantes dos Estados Unidos adotaram tom comedido, ainda que o embaixador no Japão tenha expressado solidariedade. A presença de instalações militares norte‑americanas em Okinawa aumenta a sensibilidade do caso, como descreve a Reuters.

Num contexto de deterioração das relações sino‑japonesas, alimentado por declarações de Tóquio sobre Taiwan e por exercícios e patrulhas chinesas mais frequentes no Pacífico Ocidental, autoridades e analistas alertam para o risco de escalada e defendem regras de engajamento e canais de comunicação mais robustos.

A tensão no Pacífico está a aumentar e estes episódios são apontados como os mais graves entre forças chinesas e japonesas em anos.

China
Japão
tensão

Artigos Relacionados

No stories found.
Diário de Notícias
www.dn.pt