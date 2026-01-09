Dinheiro Vivo DN Brasil Men's Health Women's Health
Tempestades Goretti e Elli atingem em força França, Reino Unido e Alemanha
Escolas fechadas, estradas encerradas, serviços ferroviários interrompidos e cortes de luz são algumas das consequências do mau tempo.
DN/Lusa
As tempestades Goreti e Elli estão a atingir o Reino Unido, a França e a Alemanha, causando cortes de energia, interrupções nos transportes aéreos e ferroviário e encerramento de serviços e escolas devido aos ventos fortes, chuva e neve.

França e Reino Unidos estão a ser afetados pela tempestade Goretti e a Alemanha pela Elli.

No Reino Unido, cerca de 57 mil casas permaneciam na manhã desta sexta-feira, 9 de janeiro, sem energia, de acordo com a rede elétrica britânica, principalmente no sudoeste de Inglaterra, onde mais de 43 mil propriedades foram afetadas pelos ventos fortes que levaram o Serviço Meteorológico a emitir um alerta vermelho.

Na região de Midlands, no centro do país, cerca de 14.000 casas ainda estavam sem energia, enquanto pouco mais de 500 interrupções foram relatadas no País de Gales.

A British Airways cancelou 25 partidas e aproximadamente 27 chegadas programadas no aeroporto de Heathrow, em Londres.

Entretanto, o Aeroporto de Birmingham, no centro de Inglaterra, reabriu a sua pista "de forma limitada", e o Aeroporto de East Midlands, nas proximidades, retomou as operações após o encerramento durante a noite devido à forte queda de neve.

A National Rail alertou para interrupções em vários serviços em Inglaterra, País de Gales e Escócia ao longo do dia.

No sudoeste de Inglaterra, os comboios na Cornualha estão suspensos desde a tarde de quinta-feira, e várias linhas permanecem encerradas em Devon, bem como no centro e norte de Inglaterra, incluindo a ligação entre Sheffield e Manchester.

As autoridades locais estão a desaconselhar as viagens desnecessárias, enquanto dezenas de escolas continuam encerradas no País de Gales, no centro de Inglaterra e em grande parte da Escócia, no norte do Reino Unido.

De acordo com o Met Office, a tempestade Goretti atingiu a sua intensidade máxima no final do dia de quinta-feira, com rajadas de vento de 159 km/h registadas no Aeroporto de St. Mary’s, nas Ilhas Scilly, um novo recorde para o local.

Em França, 380 mil casas estavam sem energia às 06:00 desta sexta (05:00 em Lisboa), segundo a operadora da rede elétrica Enedis.

Uma rajada de vento de 213 km/h foi registada durante a noite no departamento de Manche (noroeste), que foi brevemente colocado em alerta vermelho e onde as escolas permanecerão hoje encerradas.

O porto de Dieppe (noroeste) foi encerrado devido à subida do nível da água, provocada pela tempestade, que também provocou inundações significativas em Étretat e Fécamp (noroeste), segundo a câmara municipal.

Não foram relatados grandes danos nos outros departamentos nas avaliações iniciais da manhã, mas as autoridades estão a pedir às pessoas que continuem a limitar as viagens e a tomar precauções nas estradas. Na região de Île-de-France, o mau tempo provocou a queda de árvores, interrompendo os serviços ferroviários.

Na Alemanha, várias cidades do norte, incluindo Hamburgo e Bremen, planearam fechar as escolas devido à tempestade Elli, que está a trazer neve e ventos fortes.

A maior fabricante automóvel, a Volkswagen, também vai encerrar esta sexta a sua fábrica em Emden (noroeste), onde trabalham 8.000 pessoas, disse à AFP Christian Schiebold, porta-voz do grupo.

Segundo o Serviço Meteorológico Alemão (DWD), esta precipitação será acompanhada de fortes rajadas de vento, levando à formação de bancos de neve.

De acordo com o DWD, as temperaturas mínimas deverão descer até aos -10 graus Celsius este fim de semana, podendo chegar aos -20 em algumas zonas.

O jornal Bild noticiou que os hospitais estão sobrecarregados com o grande número de pacientes feridos em estradas geladas, além de graves interrupções nos transportes públicos e na rede viária em redor de Hamburgo.

A empresa ferroviária Deutsche Bahn prevê interrupções significativas no tráfego ferroviário nos próximos dias.

Mais de 14 mil funcionários estão mobilizados para remover a neve e o gelo das plataformas e dos carris, informou a empresa.

