Taiwan anuncia "consenso geral" com EUA sobre acordo comercial
Internacional

Negociações iniciaram-se em abril depois de o presidente norte-americano ter ameaçado impor uma tarifa de 32% sobre as exportações taiwanesas, posteriormente reduzida para 20%.
Taiwan anunciou esta terça-feira, 13 de janeiro, que chegou a um "consenso geral" com os Estados Unidos sobre um acordo comercial, que ainda não tinha sido finalizado desde a ofensiva tarifária de Donald Trump, no início de 2025.

"O objetivo das negociações comerciais entre os EUA e Taiwan sempre foi o de procurar reduções tarifárias recíprocas sem impor aumentos de impostos", sublinhou o Gabinete de Negociações Comerciais de Taiwan.

Os dois países chegaram a um "consenso geral" sobre este ponto, que permite a Taiwan "obter um tratamento preferencial", acrescentou o gabinete, em comunicado.

Taiwan e os Estados Unidos iniciaram negociações em abril para finalizar um acordo comercial depois de o presidente norte-americano ter ameaçado impor uma tarifa de 32% sobre as exportações taiwanesas, posteriormente reduzida para 20%.

O Presidente taiwanês, William Lai Ching-te, prometeu aumentar os investimentos nos Estados Unidos e procurar reduzir ainda mais as tarifas sobre as exportações e evitar novas taxas sobre os chips eletrónicos taiwaneses.

Horas antes, o New York Times tinha avançado que o acordo incluiria a redução das tarifas sobre as exportações da ilha e o compromisso da TSMC, o maior fabricante mundial de semicondutores avançados, em aumentar o investimento nos Estados Unidos.

O acordo, que está a ser negociado há meses, está a ser alvo de revisão jurídica e poderá ser anunciado ainda em janeiro, disseram três fontes não identificadas ao jornal norte-americano.

O acordo reduziria as tarifas sobre os produtos taiwaneses para 15%, em linha com as tarifas impostas por Washington às importações do Japão e da Coreia do Sul.

Como parte do acordo, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) também se comprometeria a construir pelo menos cinco novas fábricas de semicondutores no Arizona (sudoeste), de acordo com uma das fontes citadas pelo jornal.

Em 07 de agosto, o Governo dos Estados Unidos impôs uma tarifa de 20% sobre os produtos taiwaneses, com exceção dos semicondutores e de diversos dispositivos eletrónicos, que são o principal motor das exportações da ilha.

Desde então, as duas partes realizaram várias rondas de negociações, nas quais Taipé solicitou uma redução das tarifas e um tratamento preferencial.

A TSMC anunciou em março de 2025 planos para aumentar o investimento nos Estados Unidos para 165 mil milhões de dólares (141,5 mil milhões de euros), para construir novas fábricas, instalações avançadas de embalagem de chips e um centro de investigação no Arizona.

A empresa, cujos principais clientes incluem a Apple, Nvidia e AMD e que domina o segmento dos chips de ponta, opera atualmente uma fábrica de semicondutores avançados no Arizona e poderá iniciar a produção em massa numa segunda fábrica em 2027.

Taiwan é líder mundial no fabrico de semicondutores. O Presidente dos EUA, Donald Trump, acusou a ilha de roubar a indústria norte-americana de chips.

Aproximadamente 60% das exportações de Taiwan para os Estados Unidos são do setor das tecnologias de informação e comunicação, incluindo semicondutores.

