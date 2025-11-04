Suspenso (novamente) tráfego aéreo no Aeroporto de Bruxelas devido à presença de drones

O tráfego aéreo no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, está suspenso esta terça-feira (4 de novembro) à noite devido ao avistamento de drones.O primeiro drone foi detetado por volta das 20h locais (19h em Lisboa), o que levou as operações aéreas a serem suspensas, por precaução.Entretanto, o tráfego aéreo foi retomado, mas voltou a ser suspenso devido ao avistamento de mais um drone por volta das 22h locais (21 em Lisboa).O Aeroporto de Zaventem informa no seu site que os voos estão temporariamente suspensos "devido à deteção de drones nas proximidades". Durante o período de suspensão, as aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, incluindo o de Liège, que entretanto também anunciou o encerramento do seu espaço aéreo pouco tempo depois, o que obrigou vários aviões a permanecer em voo. Em Charleroi, o segundo aeroporto mais movimentado da Bélgica, as chegadas também foram temporariamente suspensas como medida de precaução.Segundo o Aeroporto de Bruxelas, estes incidentes resultaram em 28 cancelamentos: 12 partidas e 16 chegadas. Vários voos foram desviados para os aeroportos de Schiphol e Maastricht Aachen, nos Países Baixos."Estamos a investigar o assunto", disse um porta-voz do aeroporto de Bruxelas, citado pelo jornal belga DH.Paralelemente, cidadãos relataram à polícia belga a presença de drones perto das bases aéreas de Kleine-Brogel e Florennes. A informação foi confirmada autarca de Peer, Steven Mathei. "Ainda não está claro, pois a própria Defesa não conseguiu detetar os drones. O helicóptero da polícia foi acionado para tentar rastrear os dispositivos", afirmou.No fim de semana, foram relatados três avistamentos de drones sobre a Base Aérea de Kleine-Brogel, onde estão armazenadas armas nucleares norte-americanas e estão estacionados caças F-16.