Suspenso (novamente) tráfego aéreo no Aeroporto de Bruxelas devido à presença de drones
Suspenso (novamente) tráfego aéreo no Aeroporto de Bruxelas devido à presença de drones

Drones avistados também perto da base aérea militar de Kleine-Brogel, onde estão armazenadas armas nucleares norte-americanas e estão estacionados caças F-16.
David Pereira
Publicado a
Atualizado a

O tráfego aéreo no aeroporto de Zaventem, em Bruxelas, está suspenso esta terça-feira (4 de novembro) à noite devido ao avistamento de drones.

O primeiro drone foi detetado por volta das 20h locais (19h em Lisboa), o que levou as operações aéreas a serem suspensas, por precaução.

Entretanto, o tráfego aéreo foi retomado, mas voltou a ser suspenso devido ao avistamento de mais um drone por volta das 22h locais (21 em Lisboa).

O Aeroporto de Zaventem informa no seu site que os voos estão temporariamente suspensos "devido à deteção de drones nas proximidades".

Durante o período de suspensão, as aeronaves foram desviadas para outros aeroportos, incluindo o de Liège, que entretanto também anunciou o encerramento do seu espaço aéreo pouco tempo depois, o que obrigou vários aviões a permanecer em voo. Em Charleroi, o segundo aeroporto mais movimentado da Bélgica, as chegadas também foram temporariamente suspensas como medida de precaução.

Segundo o Aeroporto de Bruxelas, estes incidentes resultaram em 28 cancelamentos: 12 partidas e 16 chegadas. Vários voos foram desviados para os aeroportos de Schiphol e Maastricht Aachen, nos Países Baixos.

"Estamos a investigar o assunto", disse um porta-voz do aeroporto de Bruxelas, citado pelo jornal belga DH.

Paralelemente, cidadãos relataram à polícia belga a presença de drones perto das bases aéreas de Kleine-Brogel e Florennes.

A informação foi confirmada autarca de Peer, Steven Mathei. "Ainda não está claro, pois a própria Defesa não conseguiu detetar os drones. O helicóptero da polícia foi acionado para tentar rastrear os dispositivos", afirmou.

No fim de semana, foram relatados três avistamentos de drones sobre a Base Aérea de Kleine-Brogel, onde estão armazenadas armas nucleares norte-americanas e estão estacionados caças F-16.

Bruxelas
Bélgica
Aeroporto de Bruxelas

