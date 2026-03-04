Acossado pela oposição, Pedro Sánchez disse estar a defender os princípios do direito internacional.
Internacional

Sánchez recorda invasão do Iraque para dizer não a Trump

Primeiro-ministro espanhol alega a legalidade internacional para justificar a rejeição do uso de bases aéreas pelas forças dos Estados Unidos.
César Avó
Publicado a
Atualizado a
Pedro Sánchez
Donald Trump
Espanha
Operação Fúria Épica

