Sánchez nomeia novo ministro das Finanças e novo número dois do Governo em Espanha

A candidatura da socialista María Jesús Montero à presidência da Junta da Andaluzia, nas eleições autonómicas de 17 de maio, deixou dois buracos no Executivo de Pedro Sánchez. Para a substituir como número dois do Governo, o primeiro-ministro escolheu o também titular da pasta da Economia, Carlos Cuerpo; enquanto o atual secretário de Estado da Política Territorial, Arcadi España, foi promovido a ministro das Finanças. Sánchez apresentou as mudanças numa declaração oficial desde o palácio da Moncloa, apelidando Montero como a melhor política que já conheceu e um “pilar fundamental” do seu Executivo. Vai liderar agora a candidatura do PSOE na Andaluzia, região que o partido quer recuperar após ter perdido para o PP em 2019 (as sondagens não são positivas).O chefe de Governo, que comunicou as alterações primeiro ao rei Felipe VI, elogiou também o seu novo n.º 2, dizendo que Cuerpo é um dos economistas e funcionários mais brilhantes do país. “O Carlos está a fazer um trabalho excecional à frente do Ministério da Economia e estou convencido de que será um primeiro vice-primeiro-ministro fantástico”, referiu Sánchez.Em relação ao novo ministro das Finanças, disse ser “uma pessoa íntegra, inteligente e empenhada, que dará continuidade ao bom trabalho de María Jesús Montero, e estou convencido de que, junto com Carlos Cuerpo, ajudará a manter Espanha no caminho da transformação, da responsabilidade fiscal e da prosperidade que temos seguido”.